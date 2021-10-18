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Son dakika haberleri... Göztepe 3 puandan fazlasını kazandı - Son Dakika

Son dakika haberleri... Göztepe 3 puandan fazlasını kazandı

18.10.2021 11:10
Son dakika haberleri... Göztepe 3 puandan fazlasını kazandı

Son dakika haberleri... Süper Lig'de üst üste 4 mağlubiyetin ardından milli ara sonrası Kasımpaşa'yı geriye düştüğü maçta deplasmanda 2-1 yenen Göztepe, düşme hattından sıyrılamasa da 3 puandan çok daha fazlasını kazandı.

Süper Lig'de üst üste 4 mağlubiyetin ardından milli ara sonrası Kasımpaşa'yı geriye düştüğü maçta deplasmanda 2-1 yenen Göztepe, düşme hattından sıyrılamasa da 3 puandan çok daha fazlasını kazandı. Ligde ilk 8 maçta tek galibiyetle düşme hattına demir atarak taraftarını kahreden Göztepe, alt sıralardaki rakipleri Medipol Başakşehir, GZT Giresunspor ve Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'un kazanıp, Fraport TAV Antalyaspor ile Demir Grup Sivasspor'un birbirleriyle berabere kalarak puan aldığı haftada hata yapmadı. Bu sezon daha önce öne geçtiği Altay ve Galatasaray deplasmanlarını kaybeden Göztepe, sezonun ikinci galibiyetini de mağlup duruma düştüğü maçta aldı.

Daha önce Başakşehir'i evinde ilk yarıyı 1-0 geride tamamlamasına rağmen 2-1 yenen İzmir temsilcisi, Kasımpaşa önünde 51'inci dakikada kalesinde golü görse de ardından 68'inci dakikada suskun golcüsü Jahovic ve 87'de Tijanic'le galibiyete uzandı. Göztepe'de bu sezon en çok eleştirilen isimlerden olan Makedon yıldız Jahovic, ilk golünü atarken, milli ara öncesi Giresunspor önünde skor 0-0 berabereyken penaltı kaçıran yeni transferlerden Tijanic, attığı jeneriklik galibiyet golüyle kendisini affettirdi. Göztepe, alt sıralardaki rakibi Kasımpaşa'yı 1958'de başlayan 63 yıllık rekabette ilk kez deplasmanda yenmeyi de başardı. Belalısı Kasımpaşa önünde 3'üncü galibiyeti alan Göztepe, geçen sezon ikinci yarıdaki galibiyetin ardından rakibi karşısında ilk kez 2'de 2 yaptı.

MAESTRO'DAN SİHİRLİ DOKUNUŞGöztepe'nin dümeninde çıktığı ilk 5 maçta art arda 4 yenilgiyle sarsılan 38 yaşındaki Sırp teknik adam Nestor El Maestro, milli arada ilk kez takımıyla kesintisiz antrenman yapma fırsatı bulurken, ilk 11'de önemli değişikliklere imza attı. Takımını 4-2-3-1 dizilimi yerine dün 3-4-3 oynatan genç teknik patron, defans hattında elde hazır durumda olan stoperler Atınç ve Kahraman'ın yanı sıra Atakan'a forma verdi. Sağ bek Kerim'in yerine iyileşen Murat Paluli'yi sağ kanatta, sol bek Berkan'ın yerine ise Burekovic'i sol kanatta değerlendiren Maestro, hücum hattını Halil, Ndiaye ve Jahovic'ten kurdu. İkinci yarıda oyuna giren Soner ve Tijanic galibiyete önemli katkı yaptı.İlk haftalarda eleştirilip koltuğu sallanmasına rağmen Başkan Mehmet Sepil'in arkasında durduğu genç teknik adam, dünkü kritik galibiyetle taraftarın güvenini kazandı. Maestro maçın ardından, "Teknik direktörler bir takımı devraldıklarında 6 hafta neyin daha iyi olacağını görmeye çalışırlar. Ben de bu süreci yeni yaşıyorum. Takım üzerinde yeni şeyler deneyip, anlama fırsatı anca yakalayabildik. İyi bir takımımız var. Sahaya karakter koyan bir takım vardı. Sonradan oyuna giren oyuncular çok iyi performanslar sergiledi. Bu şekilde devam edersek iyi şeyler olacağına eminim" açıklamasını yaptı.Ligde 9 maçta 8 puana ulaşan Göztepe bu hafta lider Trabzonspor'u ağırlayacak

Son dakika haberleri... Göztepe 3 puandan fazlasını kazandı
Son dakika haberleri... Göztepe 3 puandan fazlasını kazandı

Spor Toto Süper Lig, Kasımpaşa, Göztepe, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Son dakika haberleri... Göztepe 3 puandan fazlasını kazandı - Son Dakika Spor


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