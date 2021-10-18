Son dakika haberleri... Göztepe 3 puandan fazlasını kazandı

Süper Lig'de üst üste 4 mağlubiyetin ardından milli ara sonrası Kasımpaşa'yı geriye düştüğü maçta deplasmanda 2-1 yenen Göztepe, düşme hattından sıyrılamasa da 3 puandan çok daha fazlasını kazandı. Ligde ilk 8 maçta tek galibiyetle düşme hattına demir atarak taraftarını kahreden Göztepe, alt sıralardaki rakipleri Medipol Başakşehir, GZT Giresunspor ve Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'un kazanıp, Fraport TAV Antalyaspor ile Demir Grup Sivasspor'un birbirleriyle berabere kalarak puan aldığı haftada hata yapmadı. Bu sezon daha önce öne geçtiği Altay ve Galatasaray deplasmanlarını kaybeden Göztepe, sezonun ikinci galibiyetini de mağlup duruma düştüğü maçta aldı.

Daha önce Başakşehir'i evinde ilk yarıyı 1-0 geride tamamlamasına rağmen 2-1 yenen İzmir temsilcisi, Kasımpaşa önünde 51'inci dakikada kalesinde golü görse de ardından 68'inci dakikada suskun golcüsü Jahovic ve 87'de Tijanic'le galibiyete uzandı. Göztepe'de bu sezon en çok eleştirilen isimlerden olan Makedon yıldız Jahovic, ilk golünü atarken, milli ara öncesi Giresunspor önünde skor 0-0 berabereyken penaltı kaçıran yeni transferlerden Tijanic, attığı jeneriklik galibiyet golüyle kendisini affettirdi. Göztepe, alt sıralardaki rakibi Kasımpaşa'yı 1958'de başlayan 63 yıllık rekabette ilk kez deplasmanda yenmeyi de başardı. Belalısı Kasımpaşa önünde 3'üncü galibiyeti alan Göztepe, geçen sezon ikinci yarıdaki galibiyetin ardından rakibi karşısında ilk kez 2'de 2 yaptı.