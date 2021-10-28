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Son dakika... PFDK kararları açıklandı - Son Dakika

Son dakika... PFDK kararları açıklandı

28.10.2021 21:09
Son dakika... PFDK kararları açıklandı

Son dakika haberleri: Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçe Spor Kulübü ve kulüp başkanı Ali Koç'a kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan açıklamalarda yer alan sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle sevk edilmelerine rağmen disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından ceza tayin edilmemesine...

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçe Spor Kulübü ve kulüp başkanı Ali Koç'a kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan açıklamalarda yer alan sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle sevk edilmelerine rağmen disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından ceza tayin edilmemesine karar verirken sarı-lacivertli kulüp yöneticisi Erol Bilecik'e ise açıklamalarında yer alan sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 13 bin TL para cezası verdi.

Kurul ayrıca Adana Demirspor forması giyen David Akintola'ya rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle 2 maçtan men ve 8 bin 500 TL para cezası verdi. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun aldığı kararlar şöyle.

"Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 28.10.2021 tarih ve 19 sayılı toplantısında almış olduğu kararlar aşağıda belirtilmiştir.1- DEMİR GRUP SİVASSPOR Kulübünün, 24.10.2021 tarihinde oynanan DEMİR GRUP SİVASSPOR-ADANA DEMİRSPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MARATON ALT TRİBÜN A, B, C, D, E, F, G, MARATON ÜST TRİBÜN A, B, C, D, E, F, G, GÜNEY ALT TRİBÜN B, C, D, E, GÜNEY ÜST TRİBÜN A, B, C, D, E, F, G, H, İ blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,2- ADANA DEMİRSPOR A.Ş. sporcusu BABAJIDE DAVID AKINTOLE'nin, 24.10.2021 tarihinde oynanan DEMİR GRUP SİVASSPOR-ADANA DEMİRSPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle FDT'nin 43. ile 35/4. maddesi uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 8.500-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)3- GZT GİRESUNSPOR Kulübü idarecisi SİNAN AKGÜN'ün, 23.10.2021 tarihinde oynanan GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.-GZT GİRESUNSPOR Spor Toto Süper Lig müsabakasında, uyması gereken koşullar sağlamadan Stadyum Kırmızı Alanına girmesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,4- FENERBAHÇE A.Ş.'nin, 24.10.2021 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-AYTEMİZ ALANYASPOR Spor Toto Süper Lig müsabakasında taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MARATON ÜST TRİBÜN D, G, H, MİGROS TRİBÜN K, L, M blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş.'nin, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 64.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 52/3. maddesi uyarınca saha olaylarına karışan taraftarların bulunduğu FENERİUM ÜST D blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,5- GÖZTEPE A.Ş.'nin, 23.10.2021 tarihinde oynanan GÖZTEPE A.Ş.-TRABZONSPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan GÜNEY TRİBÜN 219 ve DOĞU TRİBÜN 213 blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,Aynı müsabakada GÖZTEPE A.Ş.'nin, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 32.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,Aynı müsabakada GÖZTEPE A.Ş. görevlisi İLHAN ŞAHİN'in, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,Aynı müsabakada GÖZTEPE A.Ş. görevlisi İLHAN ŞAHİN'in, tedbire uymama eylemi nedeniyle FDT'nin 82/b ile 50/1-c maddeleri uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 2 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA ve YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 16.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada GÖZTEPE A.Ş. idarecisi ZAFER SAK'ın, müsabaka hakemlerine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,Aynı müsabakada GÖZTEPE A.Ş. sporcusu HALİL AKBUNAR'ın, müsabaka sonrası yeşil zeminde bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,6- FENERBAHÇE A.Ş. hakkında, kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan açıklamalarda yer alan sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,FENERBAHÇE A.Ş. başkanı YILDIRIM ALİ KOÇ hakkında, kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan açıklamalarda yer alan sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,

FENERBAHÇE A.Ş. idarecisi EROL BİLECİK'in, açıklamalarında yer alan sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/2. ve 35/4. maddeleri uyarınca 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, karar verilmiştir"


Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Fenerbahçe Spor Kulübü, Para Cezası, Ali Koç, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Son dakika... PFDK kararları açıklandı - Son Dakika Spor


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