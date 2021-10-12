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The Bodrum Cup Yelken Yarışlarına Doğru - Son Dakika

The Bodrum Cup Yelken Yarışlarına Doğru

12.10.2021 00:58
The Bodrum Cup Yelken Yarışlarına Doğru

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bu yıl 33'üncüsü gerçekleştirilecek The Bodrum Cup Yelken Yarışları için basın toplantısı gerçekleştirildi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bu yıl 33'üncüsü gerçekleştirilecek The Bodrum Cup Yelken Yarışları için basın toplantısı gerçekleştirildi. Dünyanın dört bir yanındaki yelken sporcularını ve meraklılarını Bodrum'da bir araya getiren uluslararası deniz festivali The Bodrum Cup, 33. yılında yelkenlerini yangın bölgelerinde açacak.

Akdeniz'in en büyük yelken festivali olan The Bodrum Cup, 33. yılında da mücadele dolu yarışlar, dostlukları pekiştiren konserler ve etkinliklerle 18 - 23 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılacak. Yarışlarda, yarışmacılar ve yelken meraklıları yangında zarar gören bölgelerden oluşturduğu rotasında çeşitli etkinlikler düzenleyerek yangınlardan olumsuz etkilenen işletmelere destek olacak; yangının söndürülmesinde emeği geçen kahramanlar için saygı gösterisinde bulunacak. 18 Ekim'de gerçekleşecek organizasyonda 19 Ekim günü yarışlar başlayacak. Dolu dolu geçecek 4 günün ardından 23 Ekim günü dereceye girenlere ödülleri verilecek.

Organizasyonla ilgili düzenlenen basın toplantısına Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar, Belediye Başkanı Ahmet Aras, The Bodrum Cup Onursal Başkanı Erman Aras ile Organizasyon Komitesi Başkanı Süleyman Uysal katıldı.

"Yangın alanına helikopterle piyano indirilecek"

Toplantıda konuşan Organizasyon Komitesi Başkanı Süleyman Uysal, Bodrum Cup'ın Türkiye'nin ara vermeden yapılan tek organizasyonu olduğunu dile getirerek, "Bu senenin temasını 'Hep Beraber' olarak belirledik. Etaplar boyunca Hep Beraber alanı dediğimiz bir alanda hem yangında emeği geçmiş kişileri ağırlayacağız, onlara teşekkürlerimizi sunacağız hem de bölge ekonomisine katkıda bulunmak için bazı faaliyetler gerçekleştireceğiz. Ayrıca eğer hava müsaade ederse bir piyanoyu yangın alanına indirerek Kerem Görsev konserimizi yapacağız. Bodrum Dans Kulübü ile ortaklaşa hazırladığımız çalışmada yangın alanından toplanmış ürünlerle yapılacak bir heykelin de o gün açılışını yapacağız. Günün sonunda ödül törenini yapacağız" dedi.

The Bodrum Cup Onursal Başkanı Erman Aras, "Biz 1989 yılında Bodrum Cup'a ilk başladığımızda 'Bu bir yarış olmayacak' demiştik. Şimdi baktığımızda burada bir kültür var bir sanat var, bir eğitim var" diye konuştu.

"Eğer aynılaşırsak, metropolleşirsek kaybettiğimiz gündür"

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ise yerel değerleri korumanın önemine değinerek, "Biz ne kadar yerel değerleri koruyabilirsek Bodrum sonsuza kadar kendisini koruyacaktır. Eğer aynılaşırsak, eğer metropolleşirsek, diğer örneklere benzersek kaybettiğimiz gündür. Bodrum'un şu ana kadarki kültürel ve mimari birikimi, insan birikimi bizim elimizdeki en büyük hazinedir. The Bodrum Cup da insan emeği ile yapılıyor ve 33 yıldır sürdürülebiliyor. O yüzden bu organizasyona destek veren herkese çok teşekkür ederim. Bundan sonra da o desteklerin artarak devam etmesini istiyoruz" diye konuştu.

"Manevi anlamı çok kıymetli"

Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar, organizasyonun orman yangınlarına atfedilmesinin önemli olduğuna dikkati çekerek, "Bu orman yangınlarında yanan börtü böcek de toprağı canlandırmada çok önemli. Onlara da atfetmiş bulunuyoruz. Bu açıdan manevi anlamı gerçekten çok kıymetli. İçerisinde birçok aktör var. Bunlardan bir tanesi gönüllülük. İnsanlardaki gönüllülük duygusu ve alışkanlığını arttıran bir festival. Ayrıca turizmin sezonlara yayılmasına katkı sağlıyor" dedi.

Kaymakam Bayar, The Bodrum Cup'a destek veren herkese teşekkür ederek organizasyonun en iyi şekilde tamamlanması için Kaymakamlık olarak ellerinden geleni yapacaklarını sözlerine ekledi. - MUĞLA

Yangın, Yelken, Bodrum, Muğla, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor The Bodrum Cup Yelken Yarışlarına Doğru - Son Dakika Spor


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