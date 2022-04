TMF Asbaşkanı Akülke: Büyük Taarruz'un 100'üncü yılında herkesi Dünya Motokros Şampiyonası için Afyonkarahisar'a bekliyoruz - Son Dakika

"Dünya Motokros Şampiyonası'nda erkeklerde 5, kadınlarda 3 Türk yarışçımız yarışacak, Avrupa Şampiyonası'nda ise yaklaşık 5 yarışçımız yarışacak"

Ata SELÇUK - Ali DANAŞ/ İSTANBUL, - Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Asbaşkanı Mahmut Akülke, Büyük Taarruz'un 100'üncü yılında herkesi Dünya Motokros Şampiyonası için Afyonkarahisar'a beklediklerini söyledi.21-24 Nisan tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen Motobike İstanbul 2022'ye katılan TMF Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke, Demirören Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu.31 Ağustos - 4 Eylül tarihleri arasında Afyonkarahisar'da düzenlenecek olan Dünya Motokros Şampiyonası Türkiye Etabı'yla ilgili bilgi veren Akülke, "Aslında geçen sene çıtayı çok yukarı çıkarttık. 150 bin kişiye ulaşan seyircimiz vardı. 186 ülkede canlı yayınlanan bir performans. Bunların yanında 7'den 70'e herkesin katıldığı bir festivale ev sahipliği yaptık. Bu sene geçen seneyi egale etmek istiyoruz. Hem seyirci sayımızı hem etkinlik sayımızı yukarı çıkartmak istiyoruz. Bu noktada bizim için en önemlisi, Afyonkarahisar için, Türkiye için çok anlamlı olan Büyük Taarruz'un 100'üncü yılı. 100'üncü yılda Afyonkarahisar'da Dünya Motokros Şampiyonası'nı gerçekleştireceğiz. Bütün Türkiye'yi, yurt dışındakileri, bu zaferin kazanıldığı topraklara bekliyoruz" ifadelerini kullandı."DÜNYA MOTOKROS ŞAMPİYONASI'NDA ERKEKLERDE 5, KADINLARDA 3 TÜRK YARIŞÇIMIZ YARIŞACAK, AVRUPA ŞAMPİYONASI'NDA İSE YAKLAŞIK 5 YARIŞÇIMIZ YARIŞACAK"Bu sene yaptıkları en büyük yeniliğin uluslararası karavan kamp alanının Afyonkarahisar'daki festival alanına kazandırmak olduğunu kaydeden Akülke, şöyle konuştu: "Bu alana karavan camiasını bekliyoruz. Çadır alanımızı ve yeşil alanımızı genişlettik, etkinlik sayımız arttı. 31 Ağustos - 4 Eylül tarihleri arasında 8 tane dev konserimiz olacak. Türkiye'nin starları Afyonkarahisar'da olacak. Dünya Şampiyonası çok çekişmeli geçecek çünkü motokrosun yıldızları Afyonkarahisar'da olacak. Dünya Motokros Şampiyonası'nda 5 Türk yarışçımız yarışacak. Avrupa Şampiyonası'nda yaklaşık 5 yarışçımız yarışacak. Dünya Kadınlar Motokros Şampiyonası'nda geçen yıl tarihimizde ilk defa Irmak kızımız Türkiye'yi temsil etmişti. Bu yıl Allah nasip ederse 3 kadın sporcumuz, Türkiye'yi dünyanın en zorlu performans sporlarından biri olan şampiyonada Türkiye'yi temsil edecek. Türk kadının gücünü de Afyonkarahisar'da tüm Türkiye'ye ve dünyaya gösterecek.""HER YIL ÖDÜL ALAN BİR PİSTİMİZ VAR"Afyonkarahisar'daki Afyon Motorsporları Merkezi'yle ilgili konuşan Mahmut Nedim Akülke, "Her yıl ödül alan bir pistimiz var. Dünyanın en iyi motokros pisti ödülünü aldı. Bu bizim için çok önemli bir gurur ve onur. Ama tabii ki üzerimize çok büyük bir sorumluluk yükledi. Her yıl daha iyisini yapmayı planlıyoruz, buna çabalıyoruz. Bu da bize daha farklı heyecanlar katıyor. Sorumluluğumuz artıyor ama bu bizi yıldırmıyor. Çünkü çok keyifli bir iş yapıyoruz. Çünkü şunu biliyoruz; spor, turizmin geleceğidir diyoruz. Spor turizmi açısından Türkiye'nin önemini, Dünya Motokros Şampiyonası ile tüm dünyaya anlatmaya çalışıyoruz" dedi."BİZ CAMİA OLARAK ONA 'TÜRKİYE'NİN TOPRAK'I' DİYORUZ"

Red Bull sporcuları Toprak Razgatlıoğlu, Deniz Öncü, Can Öncü ve Bahattin Sofuoğlu'nun çok önemli başarılara imza attığını dile getiren Akülke, Toprak Razgatlıoğlu'na camia olarak, 'Türkiye'nin Toprak'ı dediklerini söyledi. Akülke, "Allah nazardan saklasın. Bu sene de Toprak'tan şampiyonluk bekliyoruz. Toprak da bu pistlerden çıktı. Geçen hafta 60 taneye yakın 5 ile 10 yaş arası sporcumuz vardı. Bu hafta Toprak ile beraber Bahattin, Deniz, Can; İspanya'da, İtalya'da, dünyanın farklı ülkelerinde Türkiye'yi temsil ediyor. Önümüzdeki yıllarda Türk sporcuları dünyanın her tarafında motorsporlarında adından söz ettirecek ve kürsü görecek. Motorsporları denildiğinde akla gelen sadece İspanya ve İtalya değil, artık Türkiye de var" diyerek sözlerini noktaladı.