Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 12 Ağustos Cuma günü Altay-Yılport Samsunspor maçıyla başlayacak sezonun ilk 8 haftasının programı şöyle:

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › Spor Toto 1. Lig'de ilk 8 haftanın programı açıklandı - Son Dakika

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