Trabzonspor, yeniden yoğun programa giriyor - Son Dakika
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Trabzonspor, yeniden yoğun programa giriyor

27.09.2022 11:03
Trabzonspor, yeniden yoğun programa giriyor

Spor Toto Süper Lig'de 1 Ekim Cumartesi günü Yukatel Kayserispor ile deplasmanda karşılaşacak Trabzonspor, milli maç arasından sonra tekrar yoğun bir döneme giriyor.

Spor Toto Süper Lig'de 1 Ekim Cumartesi günü Yukatel Kayserispor ile deplasmanda karşılaşacak Trabzonspor, milli maç arasından sonra tekrar yoğun bir döneme giriyor.

Bu sezon Süper Kupa, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu, UEFA Avrupa Ligi ve Spor Toto Süper Lig'de olmak üzere 12 resmi karşılaşmaya çıkan bordo-mavililer, milli maç arasından sonraki 16 günlük dönemde de lig ve Avrupa'da toplam 5 maç oynayacak.

Karadeniz ekibi, 1 Ekim'de oynayacağı Yukatel Kayserispor maçının ardından UEFA Avrupa Ligi H Grubu üçüncü hafta maçında Monaco ile 6 Ekim'de deplasmanda karşılaşacak. 10 Ekim'de ligde Kasımpaşa'yı konuk edecek Karadeniz ekibi, 13 Ekim'de yine sahasında Monaco ile karşı karşıya gelecek.

Trabzonspor, 16 Ekim'de de İstanbul'da Beşiktaş ile zorlu karşılaşmalarından birine daha çıkacak, 17. resmi müsabakasını yapmış olacak.

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Kaynak: AA

Kayserispor, Trabzonspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Trabzonspor, yeniden yoğun programa giriyor - Son Dakika

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