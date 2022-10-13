Spor Toto Süper Lig'de 10. hafta heyecanı başlıyor - Son Dakika
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Spor Toto Süper Lig'de 10. hafta heyecanı başlıyor

13.10.2022 09:56
Spor Toto Süper Lig'de 10. hafta heyecanı başlıyor

Spor Toto Süper Lig'in 10. haftası yarın oynanacak bir maçla başlayacak.

Spor Toto Süper Lig'in 10. haftası yarın oynanacak bir maçla başlayacak.

Haftanın açılış maçında Corendon Alanyaspor ile Fraport TAV Antalyaspor, yarın saat 20.00'de Kırbıyık Holding Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

Spor Toto Süper Lig'de 10. hafta maçlarının programı şöyle:

Yarın:

20.00 Corendon Alanyaspor-Fraport TAV Antalyaspor (Kırbıyık Holding)

15 Ekim Cumartesi:

14.30 VavaCars Fatih Karagümrük-Atakaş Hatayspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

17.00 Kasımpaşa- Adana Demirspor (Recep Tayyip Erdoğan)

20.00 Arabam.com Konyaspor- Gaziantep FK (Medaş Konya Büyükşehir Belediye)

20.00 Yukatel Kayserispor- Galatasaray (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

16 Ekim Pazar:

17.00 Medipol Başakşehir- İstanbulspor (Başakşehir Fatih Terim)

20.00 Beşiktaş- Trabzonspor (Vodafone Park)

17 Ekim Pazartesi:

20.00 Demir Grup Sivasspor-Bitexen Giresunspor (Sivas 4 Eylül)

20.00 MKE Ankaragücü- Fenerbahçe (Eryaman)

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FTA Antalyaspor ile Corendon Alanyaspor 37. randevuda FTA Antalyaspor ile Corendon Alanyaspor 37. randevuda Antalya haberi... Antalyaspor, 5 eksikle Alanya deplasmanında Antalya haberi... Antalyaspor, 5 eksikle Alanya deplasmanında
Kaynak: AA

Aytemiz Alanyaspor, Antalyaspor, Spor, Son Dakika

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Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Spor Toto Süper Lig'de 10. hafta heyecanı başlıyor - Son Dakika
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