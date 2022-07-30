Trabzonspor-Sivasspor karşılaşmasının ilk 11'leri netleşti! - Son Dakika
Üye Girişi

Trabzonspor-Sivasspor karşılaşmasının ilk 11'leri netleşti!

30.07.2022 19:41

Spor Toto Süper Lig'de 2021-2022 sezonunu şampiyon olarak bitiren Trabzonspor, Turkcell Süper Kupa'da Ziraat Türkiye Kupası'nın son sahibi Demir Grup Sivasspor ile karşı karşıya geliyor. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 20.45'te yapılacak müsabakayı hakem Mete Kalkavan yönetecek. Maçta ilk 11'ler netleşti.

TFF tarafından 16. kez düzenlenen Turkcell Süper Kupa'da Trabzonspor ile Demir Grup Sivasspor karşı karşıya geliyor.

TRABZONSPOR, 68 GÜN SONRA RESMİ MAÇA ÇIKIYOR

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak müsabakayı hakem Mete Kalkavan yönetecek. Bordo-mavili takım, 2010 yılında Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Bursaspor'u 3-0, 2021 yılında da yine aynı statta Medipol Başakşehir'i 2-1 yenerek kupanın sahibi oldu. Şampiyon tamamladığı geçen sezon son karşılaşmasını 22 Mayıs'ta İstanbul'da Medipol Başakşehir ile oynayan bordo-mavililer, 68 gün aradan sonra bir resmi maça çıkacak.

İKİ TAKIMIN EKSİKLERİ

Trabzonspor'da sakatlıkları süren Serkan Asan ve Hüseyin Türkmen Sivasspor karşısında yer alamayacak. Sivasspor'da ekipte ameliyat olan Samba Camara ile dün Dinamo Moskova'dan 2 yıllık imza attırılan Kamerunlu sağ kanat Clinton N'Jie forma giyemeyecek.

İŞTE İLK 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Hugo, Dorukhan, Eren Elmalı, Visca, Hamsik, A. Ömür, Bakasetas, Trezeguet, Cornelius

Sivasspor: Ali Şaşal, Murat, Appindangoye, Caner, Uğur, Hakan, Ulvestad, Robin, Erdoğan, Gradel, Yatabare

YORUMLAR
500
Trabzonspor-Demir Grup Sivasspor Trabzonspor-Demir Grup Sivasspor Sivasspor, Turkcell Süper Kupa maçının hazırlıklarını tamamladı Sivasspor, Turkcell Süper Kupa maçının hazırlıklarını tamamladı

Trabzonspor, Süper Kupa, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Trabzonspor-Sivasspor karşılaşmasının ilk 11'leri netleşti! - Son Dakika


Son Dakika
19:46 CHP lideri Kılıçdaroğlu, 54 liralık fındık alım fiyatını az buldu: Benim teklifim 72 liraydı
19:41 Trabzonspor-Sivasspor karşılaşmasının ilk 11'leri netleşti!
19:26 Irak'ta Sadr yanlıları yine meclisi bastı! Oturumlar askıya alındı
19:12 Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City lige güzel başladı! Yeni transfer Ozan Tufan ilk karşılaşmasında adeta şov yaptı
18:55 Irak'ta Sadr yanlıları yine meclisi bastı! Oturumlar askıya alındı
18:58 Barış Pınarı bölgesinde 13 terörist etkisiz hale getirildi! Milli Savunma Bakanlığı: Kendilerini bekleyen sondan kaçış yok
18:25 Ordu'da konuşma yapan Erdoğan: Bu yıl için fındık alım fiyatı 54 lira olacak
18:20 Ordu'da konuşma yapan Erdoğan, 6'lı masayı hedef alan pankart hakkında "Benim Ordulum böyle haddini bildirir" dedi
18:00 Beşiktaş'tan, Emirhan İlkhan açıklaması! Kalması yönünde görüşmeler sürüyor
17:48 Erdoğan'ın, "Fındık kaç lira olsun?" sorusuna "Ordu'nun plakası 52" cevabını veren vatandaş kahkahaya boğdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.07.2022 20:08:30. #1.11#
SON DAKİKA: Trabzonspor-Sivasspor karşılaşmasının ilk 11'leri netleşti! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement