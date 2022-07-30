Trabzonspor-Sivasspor karşılaşmasının ilk 11'leri netleşti!

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TFF tarafından 16. kez düzenlenen Turkcell Süper Kupa'da Trabzonspor ile Demir Grup Sivasspor karşı karşıya geliyor.

TRABZONSPOR, 68 GÜN SONRA RESMİ MAÇA ÇIKIYOR

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak müsabakayı hakem Mete Kalkavan yönetecek. Bordo-mavili takım, 2010 yılında Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Bursaspor'u 3-0, 2021 yılında da yine aynı statta Medipol Başakşehir'i 2-1 yenerek kupanın sahibi oldu. Şampiyon tamamladığı geçen sezon son karşılaşmasını 22 Mayıs'ta İstanbul'da Medipol Başakşehir ile oynayan bordo-mavililer, 68 gün aradan sonra bir resmi maça çıkacak.

İKİ TAKIMIN EKSİKLERİ

Trabzonspor'da sakatlıkları süren Serkan Asan ve Hüseyin Türkmen Sivasspor karşısında yer alamayacak. Sivasspor'da ekipte ameliyat olan Samba Camara ile dün Dinamo Moskova'dan 2 yıllık imza attırılan Kamerunlu sağ kanat Clinton N'Jie forma giyemeyecek.

İŞTE İLK 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Hugo, Dorukhan, Eren Elmalı, Visca, Hamsik, A. Ömür, Bakasetas, Trezeguet, Cornelius

Sivasspor: Ali Şaşal, Murat, Appindangoye, Caner, Uğur, Hakan, Ulvestad, Robin, Erdoğan, Gradel, Yatabare