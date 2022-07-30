TFF tarafından 16. kez düzenlenen Turkcell Süper Kupa'da Trabzonspor ile Demir Grup Sivasspor karşı karşıya geliyor.
Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak müsabakayı hakem Mete Kalkavan yönetecek. Bordo-mavili takım, 2010 yılında Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Bursaspor'u 3-0, 2021 yılında da yine aynı statta Medipol Başakşehir'i 2-1 yenerek kupanın sahibi oldu. Şampiyon tamamladığı geçen sezon son karşılaşmasını 22 Mayıs'ta İstanbul'da Medipol Başakşehir ile oynayan bordo-mavililer, 68 gün aradan sonra bir resmi maça çıkacak.
Trabzonspor'da sakatlıkları süren Serkan Asan ve Hüseyin Türkmen Sivasspor karşısında yer alamayacak. Sivasspor'da ekipte ameliyat olan Samba Camara ile dün Dinamo Moskova'dan 2 yıllık imza attırılan Kamerunlu sağ kanat Clinton N'Jie forma giyemeyecek.
Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Hugo, Dorukhan, Eren Elmalı, Visca, Hamsik, A. Ömür, Bakasetas, Trezeguet, Cornelius
Sivasspor: Ali Şaşal, Murat, Appindangoye, Caner, Uğur, Hakan, Ulvestad, Robin, Erdoğan, Gradel, Yatabare
Son Dakika › Spor › Trabzonspor-Sivasspor karşılaşmasının ilk 11'leri netleşti! - Son Dakika