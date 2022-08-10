Antalyaspor, deplasman serisini 9'a çıkarmayı hedefliyor

SPOR Toto Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, geçen sezon deplasmanda yakaladığı yenilmezlik serisini, bu sezonki ilk deplasman mücadelesi Ümraniyespor karşısında 9 maça çıkarmayı hedefliyor. Futbol sorumlusu Nuri Şahin, Ümraniyespor maçında puan ya da puanlar alması durumunda kulüp tarihinin Süper Lig'de en uzun deplasman serisini yakalayan ismi olacak.

Sezonun ilk haftasında sahasında Galatasaray'a 90'ıncı dakikada Bafetimbi Gomis'in attığı golle 1-0 yenilerek başlayan Fraport TAV Antalyaspor, deplasmanda oynayacağı Ümraniyespor maçının hazırlıklarına 1 günlük iznin ardından bugün akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla başlayacak.

Kırmızı beyazlı ekip, bu sezon uygulanan ve A takımlarında oynayan oyuncuların da forma giyebildiği rezerv lig maçında 5 oyuncusuna yer verdi. Akdeniz ekibinin Galatasaray rezerv lig takımıyla oynadığı ve 4-2 kaybettiği mücadelede Admir Mehmedi takım kaptanı olarak sahaya çıkarken, bu sezon A takıma yükselen Amar, Sinan Gümüş, Ufuk Akyol ve Sam Larsson forma giyen diğer oyuncular oldu. Sam Larsson, A takım formasıyla Galatasaray maçının 63'üncü dakikasında da forma giyme şansı yakalamıştı. Antalyaspor - Galatasaray rezerv lig takımları arasında oynanan mücadeleyi kırmızı beyazlıların futbol sorumlusu Nuri Şahin ve diğer teknik heyet tribünden izleyerek takip etti.