Galatasaray maçı sonrası Fenerbahçe ve Uğur Dündar'dan tepki paylaşımları geldi - Son Dakika
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Galatasaray maçı sonrası Fenerbahçe ve Uğur Dündar'dan tepki paylaşımları geldi

29.12.2022 20:22

Galatasaray, Süper Lig'in 16. haftasında konuk olduğu Sivasspor'u 2-1 mağlup ederek yeniden liderliğe yükseldi. Karşılaşma sonrası Fenerbahçe ve Uğur Dündar'dan maçta yaşananlar hakkında sert açıklama geldi.

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında DG Sivasspor, Galatasaray'la kozlarını paylaştı. Sarı-kırmızılılar, sahadan 2-1 üstün ayrılarak 2022 yılını lider tamamladı. Karşılaşma sonrası Fenerbahçe Kulübü, ve Fenerbahçe Spor Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar'dan Sivasspor'un iptal edilen golüne göndermede bulunarak Twitter hesaplarından paylaşımlarda bulundular.

TEPKİ GÖSTERDİLER

Galatasaray'ın eski paylaşımını alıntılayan Fenerbahçe Kulübü, "23 Ekim 2022 - 12 Kasım 2022 ve bugün! Türk futbolunda yıllardır aydınlanmayan kara gece!" ifadelerine yer verirken aynı tarzda bir paylaşımda Fenerbahçe Spor Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar'dan geldi.

İşte o paylaşımlar:

Fenerbahçe'den ve Uğur Dündar'dan Galatasaray'a 'kapkara gece' göndermesiFenerbahçe'den ve Uğur Dündar'dan Galatasaray'a 'kapkara gece' göndermesiFenerbahçe'den ve Uğur Dündar'dan Galatasaray'a 'kapkara gece' göndermesi

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Uğur Dündar, Galatasaray, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray maçı sonrası Fenerbahçe ve Uğur Dündar'dan tepki paylaşımları geldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Galatasaray maçı sonrası Fenerbahçe ve Uğur Dündar'dan tepki paylaşımları geldi - Son Dakika
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