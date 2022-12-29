Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında DG Sivasspor, Galatasaray'la kozlarını paylaştı. Sarı-kırmızılılar, sahadan 2-1 üstün ayrılarak 2022 yılını lider tamamladı. Karşılaşma sonrası Fenerbahçe Kulübü, ve Fenerbahçe Spor Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar'dan Sivasspor'un iptal edilen golüne göndermede bulunarak Twitter hesaplarından paylaşımlarda bulundular.
Galatasaray'ın eski paylaşımını alıntılayan Fenerbahçe Kulübü, "23 Ekim 2022 - 12 Kasım 2022 ve bugün! Türk futbolunda yıllardır aydınlanmayan kara gece!" ifadelerine yer verirken aynı tarzda bir paylaşımda Fenerbahçe Spor Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar'dan geldi.
İşte o paylaşımlar:
Son Dakika › Spor › Galatasaray maçı sonrası Fenerbahçe ve Uğur Dündar'dan tepki paylaşımları geldi - Son Dakika