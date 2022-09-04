Çağdaş Atan: Fenerbahçe hak ettiği bir galibiyet aldı - Son Dakika
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Çağdaş Atan: Fenerbahçe hak ettiği bir galibiyet aldı

04.09.2022 00:45
Çağdaş Atan: Fenerbahçe hak ettiği bir galibiyet aldı

Spor Toto Süper Lig'in 5'inci haftasında Kayserispor deplasmanda Fenerbahçe'ye 2-0 mağlup oldu.

Spor Toto Süper Lig'in 5'inci haftasında Kayserispor deplasmanda Fenerbahçe'ye 2-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından sarı-kırmızılı ekibin teknik direktörü Çağdaş Atan, basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.

Fenerbahçe'nin hak ettiği bir galibiyet aldığını ifade eden Çağdaş Atan, "3'üncü teknik direktörlük yılımda ilk defa büyük takıma karşı bir maçta birebir baskı yapamadık. Bu mağlubiyet, ilk yarıdaki silik oyun bize yazar. Golü yedikten sonra daha rahat daha iyi oynamaya başladık. Çok fazla üretemedik, 1 tane net pozisyonumuz vardı. Onu gol yapsaydık belki beraberlik için mücadele etme şansı yakalardık. Fenerbahçe hak ettiği bir galibiyeti almış oldu bugün. Fenerbahçe bugün çok yoğun baskı uyguladı ve bire bir eşleşti her yerde. Çok iyi analiz yapılmış. Dünyanın sayılı takımları bile çözüm üretemiyor buna. Uzunla ileriye çıkmaya çalıştık ama Fenerbahçe stoperleri uzun topları da alınca dediğiniz gibi çok basit top kayıpları yaptık. Pasın süresini uzatmamız gerekiyordu baskıyı azaltmak için. Ama birebir eşleşmeleri Fenerbahçe çok iyi yapınca çözüm üretemedik. 5 hafta oynadık, 3 deplasman Beşiktaş, Başakşehir ve Fenerbahçe. Hepsi formda olan takımlar ve zirvedeler. İyi oynadığımız bölümler var. Kadroma çok güveniyorum. Bizim için kendi seviyemizdeki rakipler ve içeride oynayacağımız maçlar önemi. İlk 10 hafta zor geçeceğini biliyorduk. Zorlu fikstürden çıktıktan sonra kafamızı daha rahat kaldırıp, daha iyi şişler yapacağız. Bazen çok ısrarcı olmuyoruz oyunda rakibe göre oynamaya çalışıyoruz. Biz üçlüye göre çalışmıştık, çok iyi maçlar oynadılar Konyaspor maçı hariç. Biz ona göre hazırlanmıştık. Baskıyı ben biraz yanlış planladığım için bu mağlubiyet bana ve ekibime yazar. İleride bire bir eşleşseydik bu kadar silik kalmayabilirdik" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: DHA

Çağdaş Atan, Kayserispor, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Çağdaş Atan: Fenerbahçe hak ettiği bir galibiyet aldı - Son Dakika

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