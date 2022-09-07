Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında heyecan 9 Eylül , 10 Eylül, 11 Eylül ve 12 Eylül'de oynanacak maçlarla yaşanacak. Türkiye Futbol Federasyonu 'ndan resmi internet sitesinden yapılan açıklamayla bu haftaki karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler belli oldu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Spor › Spor Toto Süper Lig'de 6. haftanın hakemler belli oldu - Son Dakika

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