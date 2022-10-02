Gaziantep FK'nin galibiyet hasreti sürüyor - Son Dakika
Üye Girişi

Gaziantep FK'nin galibiyet hasreti sürüyor

02.10.2022 09:26
Gaziantep FK'nin galibiyet hasreti sürüyor

Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında konuk olduğu Kasımpaşa'ya 1-0 yenilen Gaziantep FK, galibiyet hasretini 4 maça çıkardı.

Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında konuk olduğu Kasımpaşa'ya 1-0 yenilen Gaziantep FK, galibiyet hasretini 4 maça çıkardı.

Lige Demir Grup Sivasspor ile deplasmanda 1-1 kalarak başlayan Gaziantep ekibi, devam eden haftalarda MKE Ankaragücü'nü 1-0, Atakaş Hatayspor'u 2-1, Fraport TAV Antalyaspor'u 5-2 yendi. Bu maçtan sonra oynadığı müsabakalardan üç puan çıkaramayan kırmızı-siyahlı ekip, HangiKredi Ümraniyespor'la 1-1 berabere kalırken, Galatasaray 2-1, Trabzonspor'a da 3-2 yenildi.

Ligde son olarak Kasımpaşa'ya 1-0 kaybeden Gaziantep FK, kötü gidişi durduramadı.

Bu sezon ilk kez bir maçta gol atamadı

Kırmızı-siyahlı ekip, Kasımpaşa maçına kadar bu sezon oynadığı tüm müsabakalarda gol atma başarısı gösterdi. Rakip fileleri 13 kez havalandıran Gaziantep FK, kalesinde ise 11 gole engel olamadı.

Dün Kasımpaşa karşısında alınan 1-0'lık yenilginin ardından Gaziantep FK'nin bu serisi sona erdi ve ilk defa bir maçtan gol atamadan ayrıldı.

Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Adana Demirspor'u ağırlayacak.

YORUMLAR
500
Kasımpaşa, sahasında Gaziantep FK'yi 1-0 mağlup etti! Galibiyet golü Bersant Celina'dan geldi Kasımpaşa, sahasında Gaziantep FK'yi 1-0 mağlup etti! Galibiyet golü Bersant Celina'dan geldi Kasımpaşa-Gaziantep FK maçının ardından Kasımpaşa-Gaziantep FK maçının ardından
Kaynak: AA

Gaziantep FK, Kasımpaşa, Gaziantep, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Gaziantep FK'nin galibiyet hasreti sürüyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
15:19 Merve Boluğur nikah masasına oturmasına saatler kala Instagram'da soy ismini değiştirdi
15:02 Antalya'da sıcaklık 40 dereceyi aştı! 83 yılın ekim ayı rekoru gerçekleşti
14:57 İBB'den Göçmen Sendikası'nın İstanbulkart kararına gösterdiği tepkiye yanıt gecikmedi
14:44 Abdest alacakmış gibi yapan hırsız askıdaki ceketten 10 bin dolar çaldı
14:14 Boşanma sonrası ilk konserine çıkan Hadise danslarıyla hayranlarını coşturdu
14:14 Muğla'da korkutan deprem! Çevre iller de sarsıntıyı hissetti
14:12 Yeni başbakan Ukrayna'ya desteğini açıkladı! Rusya, İtalya'ya doğal gaz akışını kesti
14:07 30 Ağustos resepsiyonunda Vali ve eşini görmezden gelen albay görevden alındı
13:49 174 kişinin can verdiği futbol maçının hastane görüntüleri servis edildi
10:16 2005 yılında Manisa'da bulunmuştu! İşte 1800 yıllık yazıtın sırrı...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2022 15:36:26. #1.12#
SON DAKİKA: Gaziantep FK'nin galibiyet hasreti sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement