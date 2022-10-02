Beşiktaş-Fenerbahçe maçından notlar

Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında oynanan derbi maçta Beşiktaş'a konuk olan Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, takımının son oynadığı Alanyaspor müsabakasına göre kadroda 3 değişiklik yaptı.

Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi 27 yılın ardından bir ilk yaşanmasına neden oldu!

Fenerbahçe, deplasmanda Beşiktaş ile 0-0 berabere kaldı!

Bakan Kasapoğlu, derbi maçını İznik'te vatandaşlarla izledi