Beşiktaş-Fenerbahçe maçından notlar - Son Dakika
Üye Girişi

Beşiktaş-Fenerbahçe maçından notlar

02.10.2022 20:10
Beşiktaş-Fenerbahçe maçından notlar

Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında oynanan derbi maçta Beşiktaş'a konuk olan Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, takımının son oynadığı Alanyaspor müsabakasına göre kadroda 3 değişiklik yaptı.

Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında oynanan derbi maçta Beşiktaş'a konuk olan Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, takımının son oynadığı Alanyaspor müsabakasına göre kadroda 3 değişiklik yaptı.

Deneyimli teknik adam, Vodafone Park'ta oynanan karşılaşmada Alanyaspor ilk 11'inden Ezgjan Alioski, Diego Rossi ve Emre Mor'u yedek soyundurdu.

68 yaşındaki Portekizli çalıştırıcı, bu isimlerin yerine Serdar Aziz, İrfan Can Kahveci ve Lincoln Henrique'yi ilk 11'de görevlendirdi.

Fenerbahçe'de ayrıca İrfan Can Eğribayat, Bright Osayi-Samuel, İsmail Yüksek, Mert Hakan Yandaş, Arda Güler, Serdar Dursun ve Michy Batshuayi yedekler arasında yer aldı.

Jesus'un ilk derbisi

Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü teknik direktörü Jorge Jesus, Türkiye'deki ilk derbi deneyimi yaşadı.

Sarı-lacivertli yönetimin, sezon başında takımın başına getirdiği Portekizli teknik adam, Fenerbahçe'nin başında ilk derbi heyecanına Beşiktaş deplasmanında tanık oldu.

Serdar Aziz, sahalara döndü

Fenerbahçe'nin tecrübeli stoperi Serdar Aziz, uzun bir aranın ardından forma giydi.

Sarı-lacivertlilerin bu sezon oynadığı ilk resmi maçta Dinamo Kiev deplasmanında forma giyen Serdar, söz konusu karşılaşmada sakatlanarak formasından uzak kalmıştı.

Sakatlığının ardından kadroya dönen ama hiç süre almayan Serdar, son olarak Rennes maçında yedek soyunmuştu.

31 yaşındaki stoper, Dinamo Kiev ile 20 Temmuz'da oynanan maçtan 75 gün sonra formasına kavuştu.

Fenerbahçe'de 2 eksik

Fenerbahçe, derbide 2 oyuncusundan yararlanamadı.

Sarı-lacivertlilerde tedavileri devam eden Luan Peres ve Joshua King, Beşiktaş karşısında forma giyemedi.

Zajc kadroda yer almadı

Fenerbahçe'nin Sloven orta sahası Miha Zajc, kadroda yer almadı.

Geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla beğeni toplayan 28 yaşındaki oyuncu, milli takımdan en geç dönen isim olması sebebiyle kadroya alınmadı.

Teknik direktör Jesus'un, Zajc'ı, takımla sadece 2 antrenmana çıkması sebebiyle Beşiktaş maçının 21 kişilik kadrosuna almadığı öğrenildi.

Fenerbahçe taraftarı alınmadı

Beşiktaş ile Fenerbahçe arasındaki derbide sarı-lacivertli taraftarlar yer almadı.

Kulüplerin anlaşmasının ardından İl Güvenlik Kurulu kararıyla Vodafone Park'taki karşılaşmayı sadece ev sahibi takım seyircileri yerinde takip etti.

YORUMLAR
500
Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi 27 yılın ardından bir ilk yaşanmasına neden oldu! Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi 27 yılın ardından bir ilk yaşanmasına neden oldu! Fenerbahçe, deplasmanda Beşiktaş ile 0-0 berabere kaldı! Fenerbahçe, deplasmanda Beşiktaş ile 0-0 berabere kaldı! Bakan Kasapoğlu, derbi maçını İznik'te vatandaşlarla izledi Bakan Kasapoğlu, derbi maçını İznik'te vatandaşlarla izledi
Kaynak: AA

Serdar Aziz, Jorge Jesus, Fenerbahçe, Beşiktaş, Aziz, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş-Fenerbahçe maçından notlar - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
23:11 Bosna Hersek'te oy sayımı sürerken seçim yasasında değişiklik yapıldı
23:14 Jorge Jesus, Beşiktaş derbisinin değerlendirmesini yaptı: İki taraf için de iyi sonuç değil
23:06 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Bir gece ansızın gelebiliriz" sözleriyle panikleyen Yunanistan'dan halka çağrı: Tüm güçlerimizi alarma geçirdik, korkmayın
22:36 Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi 27 yılın ardından bir ilk yaşanmasına neden oldu!
22:19 Isparta'da feci olay! Kavga ettiği eşini çocuklarının önünde öldürdü
22:14 Oyuncu Merve Boluğur'un düğün kareleri beğeni topladı! Verdikleri bir poz sosyal medyaya damga vurdu
22:03 Fenerbahçe, deplasmanda Beşiktaş ile 0-0 berabere kaldı!
21:29 Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş, tek hareketiyle Beşiktaş tribünlerini çıldırttı
21:28 Manken Didem Soydan imaj değiştirdi! Görenler dönüp tekrar baktı
21:03 Mansur Yavaş, Beşiktaş-Fenerbahçe derbisini tribünden izledi! Taraftar yoğun ilgi gösterdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2022 23:23:58. #1.11#
SON DAKİKA: Beşiktaş-Fenerbahçe maçından notlar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement