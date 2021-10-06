- 'Üçleme' ismini verdikleri takımla derece hedefliyorlar

Doktor, öğretmen ve tiyatro sanatçısı demir adam olmak için güçlerini birleştirdi

ANTALYA - Antalya'da çeşitli meslek gruplarından yaşları 55 ile 60 arasında değişen 1'i kadın 3 sporcu, Ironman 70.3 Turkey triatlon yarışlarına takım olarak katılacak. Sporcular 'Üçleme' ismini verdikleri takımları ile dereceye girmeye çalışacak.

Antalya'da yaşayan ve çeşitli meslek gruplarından 55 ile 60 yaşları arasında 1'i kadın 3 arkadaş, başta bisiklet olmak üzere düzenli olarak birlikte spor yapıyor. Doktor Koray Coşkunfırat'ın çok iyi bisiklet kullanması, öğretmen Erdoğan Kaplan'ın iyi bir koşucu olması ve tiyatro sanatçısı Cennet Teker'in başarılı bir yüzücü olmasıyla, 3 arkadaş iyi yönlerini birleştirerek triatlon yapmaya karar verdi. Takım olarak Ironman 70.3 Turkey'e katılmaya hazırlanan ekip, haftada üç kez bir araya gelerek çalışmalarını sürdürüyor. Örnek sporcular, 'üçleme' ismini verdikleri takımları ile dereceye girmeyi hedefliyor.

Takım halinde yarışacaklar

60 yaşındaki emekli Cennet Teker, daha önce iki kez Ironman'a bireysel olarak katıldığını belirterek, bu sene takım halinde yarışacaklarını belirtti. Çevresinde sporla ilgilenen, öğretmen ve doktor arkadaşlarının tam triatlon yapamayacaklarını söylemeleri üzerine 3 kişi takım halinde yarışmaya karar verdiklerini dile getiren Teker, "Bir arkadaşım koşacak, biri bisiklete binecek, ben de yüzeceğim. Böyle bir üçleme yaptık. Hazırlıklar iyi gidiyor. Takım olarak Ironman'a katılacağız. Ben önce yüzeceğim, doktor hocam bisiklete binecek, ardından Erdoğan arkadaşımız da 21 kilometre koşacak" diye konuştu.

"Keyifli bir takım oldu"

Kendi yaş grubunda yarışmaya katılanların olmadığını ve takımların genç olduğunu dile getiren Teker, daha çok çalışıp derece elde etmek istediklerini söyledi. Haftada 3 gün düzenli olarak çalıştıklarını ifade eden Teker, "Eksikliklerimizi tamamlamaya çalışıyoruz. Ironman konusunda tecrübeliyim. Deneyimlerimi arkadaşlarımla paylaşıyorum. İyi bir sonuç alacağımıza inanıyorum. Eskiden yarışlara kızımla katılırdım. Bu kez değişik olacak. İki erkek arkadaşımla çok keyifli bir takım olduk" dedi.

"Bisiklette kendimi geliştirdim"

Takımın bisiklet binicisi doktor Koray Coşkunfırat ise dayanıklılık sporlarına ilgisi olduğunu belirterek, "Bisiklete binmeyi daha da geliştirdim. Cennet Teker ile bisiklet antrenmanları yapıyorduk. Ironman'a katılmak istedik. İlgi alanım olduğu için bisiklet parkurunu aldım. Takım kuruldu. Yarışma yaklaşıyor ve biz de çok iyi hazırlanıyoruz. Hedefe yönelik çalışma çok daha başka. İnşallah parkuru başarıyla tamamlayacağız. Çocukluğumdan beri sporu çok seviyorum. Dayanıklılık isteyen sporlar yaş ilerledikçe daha iyi yapılıyor. Artık doktorluğun yanında triatlonla da yoluma devam edeceğim" ifadelerini kullandı.

58 yaşında 21 kilometre koşacak

Takımın koşucusu 58 yaşındaki emekli öğretmen Erdoğan Kaplan ise 2 yıl önce spor salonlarında spor yapmaya başladığını ama devamlılık gösteremediğini ifade etti. Daha sonra birebir antrenör ile çalıştığını ve ondan da sıkıldığını ve hocanın başka alanlara yönlendirdiğini anlatan Kaplan, "Bana, 'futbol, tenis oyna' dediler. Onları yapamayacağımı söyledim. Hoca bana, 'triatlon mu yapacaksın' dedi yapabileceğimi söyledim ve çalışmaya başladık. Ironman'a hazırlanmaya başladık ama hoca yarıda bıraktı, devam etmedi. Ben de tek başıma program eşliğinde çalışmaya başladım. Triatlon'un tüm kulvarlarını öğrendim. Cennet Teker arkadaşımdı, bana takım kurduklarını ama koşucu eksik olduğunu söyledi. Ben de katılabileceğini söyledim. Hazırlanıyorum, 21 kilometre koşacağım" dedi.

Takımın isminin triloji (üçleme) olduğunu kaydeden Kaplan, planlanan program çerçevesinde haftada üç gün düzenli olarak çalıştıklarını sözlerine ekledi.