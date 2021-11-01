UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan 4. maçlarla sürecek

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup maçlarının 4. haftası yarın başlayacak.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunun 4. hafta karşılaşmaları, yarın ve 3 Kasım Çarşamba günü oynanacak.
Puansız ayrıldığı ilk üç karşılaşma sonunda C grubunun son sırasında yer alan Beşiktaş, Çarşamba saat 23: 00'de Portekiz'in Sporting Lizbon takımına konuk olacak.
Dördüncü hafta maçlarının programı (TSİ) şöyle:
Yarın:
20: 45 Wolfsburg (Almanya) - Salzburg (Avusturya)
20: 45 Malmö (İsveç) - Chelsea (İngiltere)
23: 00 Dinamo Kiev (Ukrayna) - Barcelona (İspanya)
23: 00 Bayern Münih (Almanya) - Benfica (Portekiz)
23: 00 Villarreal (İspanya) - Young Boys (İsviçre)
23: 00 Atalanta (İtalya) - Manchester United (İngiltere)
23: 00 Sevilla (İspanya) - Lille (Fransa)
23.00 Juventus (İtalya) - Zenit (Rusya)
3 Kasım Çarşamba:
20: 45 Milan (İtalya) - Porto (Portekiz)
20: 45 Real Madrid (İspanya) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna)
23: 00 Manchester City (İngiltere) - Club Brugge (Belçika)
23: 00 Leipzig (Almanya) - Paris Saint-Germain (Fransa)
23: 00 Liverpool (İngiltere) - Atletico Madrid (İspanya)
23: 00 Sporting Lizbon (Portekiz) - Beşiktaş
23: 00 Borussia Dortmund (Almanya) - Ajax (Hollanda)
23: 00 Sheriff (Moldova) - Inter (İtalya)
Kaynak: AA
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