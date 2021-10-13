Üye Girişi
Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi - Son Dakika

Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

13.10.2021 16:26
Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Salon: TVF Cengiz GöllüHakemler: Yasin Okumuş, Ahmet Oğuzhan ÜnalBursa Büyükşehir Belediyespor: Graciano da Silva, Uğur Güneş, Gökhan Gökgöz, Caner Çiçekoğlu, Burakhan Tosun, Bahov (Umut Özdemir, Ahmet Karataş, Efe Er)Galatasaray HDI Sigorta: Vahit Emre Savaş, Burutay Subaşı, Murat...

Salon: TVF Cengiz Göllü

Hakemler: Yasin Okumuş, Ahmet Oğuzhan Ünal

Bursa Büyükşehir Belediyespor: Graciano da Silva, Uğur Güneş, Gökhan Gökgöz, Caner Çiçekoğlu, Burakhan Tosun, Bahov ( Umut Özdemir, Ahmet Karataş, Efe Er)

Galatasaray HDI Sigorta: Vahit Emre Savaş, Burutay Subaşı, Murat Yenipazar, Torres, Sedlacek, Doğukan Ulu (Beytullah Hatipoğlu, Onurcan Çakır, Muzaffer Yönet, Melih Sıratça, Hakkı Çapkınoğlu, Cansın Hacıbekiroğlu, Selim Kalaycı)

Setler: 25-23, 25-19, 25-22

Süre: 100 dakika (31, 34, 35)

Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 2. haftasında Bursa Büyükşehir Belediyespor, Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-0 yendi.

Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Umut Özdemir, Efeler Ligi, Galatasaray, Sigorta, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Kaza sonrası çıkan kavgada 5 kişi, adamı ortalarına alıp feci şekilde dövdü 17:55 Kaza sonrası çıkan kavgada 5 kişi, adamı ortalarına alıp feci şekilde dövdü Futbolcularına 'eşek' diyen Başkan Şahin Kırbıyık'tan olay itiraf: Gerçek eşek benim 17:35 Futbolcularına 'eşek' diyen Başkan Şahin Kırbıyık'tan olay itiraf: Gerçek eşek benim İngiltere'deki tedarik krizi artıyor! Ülke ekonomisi büyük tehlike altında 17:31 İngiltere'deki tedarik krizi artıyor! Ülke ekonomisi büyük tehlike altında
Gelinini öldürüp cesedini parçalara ayıran kayınpederden itiraf: Cesedi yok edersem kurtulabilirim diye düşündüm 17:27 Gelinini öldürüp cesedini parçalara ayıran kayınpederden itiraf: Cesedi yok edersem kurtulabilirim diye düşündüm Erol Bulut'tan ses getirecek açıklamalar: Bence Kuntz'un getirilmesi doğru karar 16:45 Erol Bulut'tan ses getirecek açıklamalar: Bence Kuntz'un getirilmesi doğru karar Anne doğum gününe çağırdığı genç kızları, oğluyla ilişkiye girmeye zorlamış 16:24 Anne doğum gününe çağırdığı genç kızları, oğluyla ilişkiye girmeye zorlamış
Gelinini öldürüp cesedini parçalayan kayınpeder konuştu: Sürekli torunlarımı dövüyordu 16:01 Gelinini öldürüp cesedini parçalayan kayınpeder konuştu: Sürekli torunlarımı dövüyordu Son Dakika! Dolar, 9 liranın üzerine çıktı 14:53 Son Dakika! Dolar, 9 liranın üzerine çıktı

Son Dakika Haberleri
17:55 Kaza sonrası çıkan kavgada 5 kişi, adamı ortalarına alıp feci şekilde dövdü
17:47 27 yıl hapis istemiyle yargılanan Bulut Duman hakkında zorla getirme kararı çıktı
17:34 Futbolcularına 'eşek' diyen Başkan Şahin Kırbıyık'tan olay itiraf: Gerçek eşek benim
17:33 Ali Kırca yıllar sonra doktor kontrolünde ortaya çıktı
17:29 Polis memurlarını taşıyan midibüs kaza yaptı: 12 yaralı
17:27 Gelinini öldürüp cesedini parçalara ayıran kayınpederden itiraf: Cesedi yok edersem kurtulabilirim diye düşündüm
17:26 Basketbol Federasyonu başkan adayı Erman Kunter: Bu savurganlığı sonlandıracağız
17:23 20 yıl sonra annesinin yasak aşkını sokak ortasında defalarca bıçakladı
17:18 Son Dakika ekonomi haberleri! Ekonomiye dair tüm son dakika bilgileri 13 Ekim 2021
17:07 Burak Elmas'tan alkışlanacak hareket: Yönetim kurulu masasında oturmayacağız
Rus ve İngiliz turistler Rus ve İngiliz turistler "kız arkadaşa bakma" tekme, tokat kavga etti         
17:57
27 yıl hapis istemiyle yargılanan Bulut Duman hakkında zorla getirme kararı çıktı 27 yıl hapis istemiyle yargılanan Bulut Duman hakkında zorla getirme kararı çıktı         
17:48
Ali Kırca yıllar sonra doktor kontrolünde ortaya çıktı Ali Kırca yıllar sonra doktor kontrolünde ortaya çıktı         
17:33
Polis memurlarını taşıyan midibüs kaza yaptı: 12 yaralı Polis memurlarını taşıyan midibüs kaza yaptı: 12 yaralı         
17:29
20 yıl sonra annesinin yasak aşkını sokak ortasında defalarca bıçakladı 20 yıl sonra annesinin yasak aşkını sokak ortasında defalarca bıçakladı         
17:23
Ronaldo'nun sınırlı sayıda üretilen arabaya ödediği fiyat, ağızları açık bıraktı Ronaldo'nun sınırlı sayıda üretilen arabaya ödediği fiyat, ağızları açık bıraktı         
16:26
Son Dakika: Döviz alım satımında alt sınır olmaksızın kimlik tespiti zorunlu tutuldu Son Dakika: Döviz alım satımında alt sınır olmaksızın kimlik tespiti zorunlu tutuldu         
16:07
Online alışveriş sitesine koyulan 'hurda araç' fiyatıyla şaşırttı Online alışveriş sitesine koyulan 'hurda araç' fiyatıyla şaşırttı         
15:23
Zeynep Bastık'ın eşi konuştu: Küfürlerinizin bir kısmını gördüm komik şeyler var Zeynep Bastık'ın eşi konuştu: Küfürlerinizin bir kısmını gördüm komik şeyler var         
14:42
İki kardeş arasında tartışma çıktı: 1 ölü İki kardeş arasında tartışma çıktı: 1 ölü         
14:30
Cevat Şakir'in anma töreninde gerginlik yaşandı! Kaymakam etkinliği terk etti Cevat Şakir'in anma töreninde gerginlik yaşandı! Kaymakam etkinliği terk etti         
14:29
Markette alışveriş yaptığı esnada 4 metre yükseklikten aşağı düşen kadının ayak bilekleri kırıldı Markette alışveriş yaptığı esnada 4 metre yükseklikten aşağı düşen kadının ayak bilekleri kırıldı         
14:22
Kayınpederi tarafından cesedi parçalara ayrılan kadının son paylaşımı ortaya çıktı: Çok fazla zamanım olacaktı Kayınpederi tarafından cesedi parçalara ayrılan kadının son paylaşımı ortaya çıktı: Çok fazla zamanım olacaktı         
14:13
Gelen itiraf ağızları açık bıraktı: Kocamın en yakın arkadaşıyla cinsel ilişkiye girdim, aynı evde yaşıyoruz Gelen itiraf ağızları açık bıraktı: Kocamın en yakın arkadaşıyla cinsel ilişkiye girdim, aynı evde yaşıyoruz         
13:58
Voleybolu bırakıp modelliğe geçiş yaptı! 24 yaşındaki genç kadın paraya para demiyor Voleybolu bırakıp modelliğe geçiş yaptı! 24 yaşındaki genç kadın paraya para demiyor         
11:07
Erdoğan'ın alışveriş yaptığı markete Milletvekili Ümit Dikbayır'da gitti! Tutarı görünce asgari ücrete zam istedi Erdoğan'ın alışveriş yaptığı markete Milletvekili Ümit Dikbayır'da gitti! Tutarı görünce asgari ücrete zam istedi         
10:15
Cerablus eski emniyet müdürü tüm dünyaya açıkladı: İşgal altındaki Suriye halkı, Türk ordusunu bekliyor Cerablus eski emniyet müdürü tüm dünyaya açıkladı: İşgal altındaki Suriye halkı, Türk ordusunu bekliyor         
07:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.10.2021 18:04:31. #1.11#
SON DAKİKA: Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement