Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Salon: TVF Cengiz Göllü
Hakemler: Yasin Okumuş, Ahmet Oğuzhan Ünal
Bursa Büyükşehir Belediyespor: Graciano da Silva, Uğur Güneş, Gökhan Gökgöz, Caner Çiçekoğlu, Burakhan Tosun, Bahov ( Umut Özdemir, Ahmet Karataş, Efe Er)
Galatasaray HDI Sigorta: Vahit Emre Savaş, Burutay Subaşı, Murat Yenipazar, Torres, Sedlacek, Doğukan Ulu (Beytullah Hatipoğlu, Onurcan Çakır, Muzaffer Yönet, Melih Sıratça, Hakkı Çapkınoğlu, Cansın Hacıbekiroğlu, Selim Kalaycı)
Setler: 25-23, 25-19, 25-22
Süre: 100 dakika (31, 34, 35)
Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 2. haftasında Bursa Büyükşehir Belediyespor, Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-0 yendi.
Kaynak: AA
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