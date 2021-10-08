Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

Boşanacağı eşini sokak ortasında öldüren adamdan ilginç savunma: Ben kitap okuyan, kütüphaneye giden biriyim

Prens Selman ilk bombayı patlatıyor! Newcastle United, dünyaca ünlü hoca için adım attı

Bakan Dönmez'den doğalgaz ve elektrik fiyatları hakkında açıklama yaptı: Vatandaşa en az şekilde yansıtıyoruz