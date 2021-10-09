Salon: Cengiz Göllü
Hakemler: Sadettin Deneri, Ahmet Oğuzhan Ünal
Nilüfer Belediyespor: Çağla Akın, Maglio, Sobolska, Bytsenko, Aslı Tecimer, Sudenaz Uzun (Buse Kayacan Sonsırma, Hümay Topaloğlu, Defne Başyolcu, Ecenur Aksoy, Hilal Kocakara)
Eczacıbaşı Dynavit: Beyza Arıcı, Ognjenovic, Saliha Şahin, Heyrman, Boskovic, Hande Baladın (Şebnem Simge Aköz, Thompson, Fatma Şekerci)
Setler: 20-25, 25-22, 16-25, 21-25
Süre: 118 dakika (33, 28, 25, 32)
Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin ilk haftasında Eczacıbaşı Dynavit, deplasmanda Nilüfer Belediyespor'u 3-1 mağlup etti.
Kaynak: AA
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