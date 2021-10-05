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Yaylanın Sultanları'na saha ve forma desteği - Son Dakika

Yaylanın Sultanları'na saha ve forma desteği

05.10.2021 12:11
Yaylanın Sultanları'na saha ve forma desteği, System.String[]

Gümüşhane'nin 2 bin 229 metre yükseklikteki Kirazlık Yaylası'nda voleybol oynayan ve sosyal medyada yüzbinlerce beğeni ile 13 milyon izlenme alan 'Yaylanın sultanlarına' Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından saha ve forma desteği sağlandı.

Gümüşhane'nin 2 bin 229 metre yükseklikteki Kirazlık Yaylası'nda voleybol oynayan ve sosyal medyada yüzbinlerce beğeni ile 13 milyon izlenme alan 'Yaylanın sultanlarına' Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından saha ve forma desteği sağlandı.

Gümüşhane'nin Torul ilçesine bağlı Kirazlık köyünün denizden 2 bin 229 metre yükseklikteki bulutlara yakın yaylasının Başaklı obasında hayvancılıkla uğraşan ve boş zamanlarında kendi imkanlarıyla kurdukları sahada voleybol müsabakaları yapan yayla kızlarının videolarının sosyal medyada yaygınlaşmasının ardından bakanlık harekete geçti.

Profesyonel oyunculara taş çıkarırcasına voleybol oynayan gençlerin videosu sosyal medya platformlarından birisinde 13 milyona yakın izleme alırken dünyaca ünlü voleybol siteleri de yaylanın sultanlarının videolarını paylaştı.

Aralarında üniversite mezunlarının da olduğu yayla kızlarının müsabakaları sosyal medyada en çok izlenen videolar arasındaki yerini korurken kızlara Kadın Milli Voleybol Takımı'na verilen "Filenin Sultanları" isminden esinlenerek "Yaylanın Sultanları" ismi verildi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu ise sosyal medyada oldukça popüler olan ve daha önceki haberlerde kendisinden saha isteyen Yaylanın Sultanlarının bu talebini geri çevirmedi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Mücahit Atalay ve ekibi tarafından gerçekleştirilen çalışmanın ardından doğal güzellik bozulmadan uygun bir saha yapılırken, yeni direk ve fileler alana yerleştirildi, sahanın çimlenmesi için çim tohumu serpildi. Çıkarılır takılır voleybol direği ve iki filenin yanında voleybol topları, eşofman takımları, yağmurluk, çanta, forma gibi hediyelerin verildiği yaylanın sultanları Bakan Kasapoğlu'na teşekkür etti.

Yaylanın sultanlarından Yeliz Kudu, "Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Kasapoğlu'na yaylamıza sunmuş olduğu desteklerden dolayı çok teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullanırken Serpil Turan ise, "Yaylamıza voleybol sahası talebimiz olmuştu. Bu talep Gençlik ve Spor Bakanımız tarafından karşılandı. Açıkçası biz saha kurulmasını hiç beklemiyorduk. Gerçekten çok mutlu olduk, sahamızda kuruldu. Sahamız yapılırken doğal güzelliği bozulmadan yapıldığı için ayrıca daha çok mutlu olduk" şeklinde konuştu. Sevim Turan da Bakan Kasapoğlu'na gönderdiği hediyelerden dolayı teşekkür etti.

Gümüşhane'nin yaylalarıyla meşhur bir şehir olduğunu kaydeden Gençlik ve Spor İl Müdürü Mücahit Atalay, "Doğu Karadeniz'de en çok yaylalara sahip olan iliz. Geçtiğimiz günlerde özellikle sosyal medyada en çok izlenenler arasına giren Kirazlık Yaylası'ndaki kızlarımızın sosyal medyadaki tabirle yaylanın sultanları videosu herkesi olduğu gibi bizleri de çok mutlu etti, bizde izledik. Bakanımızın talimatlarıyla birlikte sporun tabana yayılması, her ortamda herkes için sportif aktivitelerin yaygınlaştırılması felsefesinden yola çıkarak buraya geldik, çocuklarımızı, kızlarımızı ziyaret ettik. Burada hep birlikte voleybol oynadıkları zemini, fileleri, direkleri onardık. Muhtarımızla, yayladaki çocuklarımızla birlikte beraber çalışarak daha güzel oynayacakları bir alanı çocuklarımıza kazandırmanın mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz" dedi.

Gençlerin Türkiye'nin geleceği olduğunu dile getiren Atalay, "Her alanda gençlerimizin çok güzel bir şekilde yetişmeleri bizleri ziyadesiyle memnun edip ülkemizin geleceği noktasında da ümit var olmamızı sağlıyor. Bu güzel coğrafyada çocuklarımızın sporla bu şekilde hemhal olmaları spora bu şekilde yönelmeleri bizleri ziyadesiyle memnun etti. Bundan sonraki süreçte de çocuklarımızın bu alandaki ihtiyaçları ne olursa olsun her zaman yanlarında olacağımızı, katkı sunacağımızı buradan tekrar ifade etmek isterim" şeklinde konuştu. - GÜMÜŞHANE

Filenin Sultanları, Mehmet Kasapoğlu, Gümüşhane, voleybol, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Yaylanın Sultanları'na saha ve forma desteği - Son Dakika Spor


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