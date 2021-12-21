Sporda 2021 böyle geçti: Ağustos

Sporda 2021 yılının ağustos ayında 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda boksta kadınlar 69 kiloda Busenaz Sürmeneli, altın madalya kazandı.

Milli cimnastikçi Ferhat Arıcan, Tokyo 2020'de paralel barda bronz madalya kazanarak Türkiye'ye cimnastik tarihindeki ilk olimpiyat madalyasını getirdi. Milli güreşçi Yasemin Adar da aldığı bronz madalyayla Türkiye'ye kadınlarda güreşte ilk madalyayı getiren sporcu olarak tarihe geçti.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları kapanış töreniyle sona erdi. Türkiye, 13 madalyayla tarihinin en çok madalya kazandığı olimpiyatını yaşadı. Genel sıralamada ABD, birinci oldu. İkişer altın ve gümüş ile 9 bronz olmak üzere 13 madalya alan Türkiye oyunları 35. sırada tamamladı.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre ağustos ayında sporda yaşanan gelişmeler şöyle:

1 AĞUSTOS

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda finn sınıfında madalya mücadelesi hakkı alan Alican Kaynar, yelkende bunu başaran ilk sporcu oldu.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda erkekler 100 metre finalini İtalyan Lamont Marcell Jacobs kazandı.

Ukrayna Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Andriy Shevchenko ile yollar ayrıldı.

2 AĞUSTOS

Milli güreşçi Yasemin Adar, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'ndaki bronz madalya mücadelesinde Kazak Aiperi Medet Kyzy'i yenerek madalyanın sahibi oldu. Yasemin, kadınlarda Türkiye'ye güreşte ilk madalyayı getiren sporcu olarak tarihe geçti.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 10. gününde milli güreşçi Rıza Kayaalp, bronz madalya kazandı.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 10'uncu gününde B Grubu'ndaki son maçında Rusya Olimpiyat Komitesi'ni 3-2 yendi.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 10. gününde erkekler artistik cimnastik halka aleti finalinde milli sporculardan İbrahim Çolak 5, Adem Asil 7. oldu. Atlama masası finalinde de milli sporculardan Adem Asil 6, Ahmet Önder ise 7. oldu.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 10. gününde milli güreşçi Rıza Kayaalp, bronz madalya kazandı.

Milli güreşçi Rıza Kayaalp'in en büyük rakibi Kübalı Mijain Lopez Nunez, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda 130 kiloda şampiyonluğa ulaşarak üst üste 4 olimpiyatta altın madalya alan ilk güreşçi oldu.

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda çeyrek finaldeki rakibi Güney Kore oldu.

3 AĞUSTOS

Milli cimnastikçi Ferhat Arıcan, Tokyo 2020'de paralel barda bronz madalya kazanarak Türkiye'ye cimnastik tarihindeki ilk olimpiyat madalyasını getirdi.

Yaşadığı zihinsel sağlık sorunları nedeniyle bazı finallere çıkmayan ve Tokyo Olimpiyatları'nda en çok konuşulan sporculardan biri olan dünyaca ünlü ABD'li cimnastikçi Biles, yarıştığı denge aletinde üçüncü oldu.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 11'inci gününde kadınlar çekiç atmada Polonyalı Anita Wlodarczyk, üst üste 3. kez olimpiyat altın madalyasına ulaştı.

Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu Sözcüsü Remzi Sanver, mayıs ayında yapılması gereken olağan seçimli genel kurulun iptal edilmesi gerekçesiyle Mustafa Cengiz başkanlığındaki eski yönetimin disipline sevk edildiğini açıkladı.

4 AĞUSTOS

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda çeyrek finalde Güney Kore'ye 3-2 yenilerek elendi.

Olimpiyatlara ilk kez 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları ile giren kaykay branşında kadınlar park disiplininde ilk şampiyon Japonya'dan Sakura Yosozumi oldu.

Fenerbahçe'de Caner Erkin ve Sinan Gümüş kadro dışı bırakıldı.

Hollanda 1. Futbol Ligi (Eredivisie) ekibi NEC Nijmegen, Almanya'nın Eintracht Frankfurt takımından Ali Akman'ı kiraladı.

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nda başantrenörlük görevine getirilen Aleksandar Djordjevic, İstanbul'a geldi.

5 AĞUSTOS

İspanya Birinci Futbol Ligi takımlarından Barcelona, Arjantinli yıldızı Lionel Messi ile yollarının ayrıldığını açıkladı.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda karatede erkekler kumite 67 kiloda Eray Şamdan, gümüş madalya kazandı.

Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 13. gününde üç adım atlama finalinde yarışan milli atlet Necati Er, 6'ncı oldu.

Fenerbahçe Futbol Takımı, sol bek Çağtay Kurukalıp'ı bonservissiz olarak renklerine kattı.

2022 Dünya Kupası Avrupa elemelerinde, eylül ayından itibaren VAR (Video Yardımcı Hakem) sistemi uygulanacağı açıklandı.

Türkiye'nin, 14-19 Aralık 2021 tarihlerinde FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Voleybol Şampiyonası'na ev sahipliği yapacağı duyuruldu.

Beşiktaş Kulübü, Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS) nezdindeki vadesi geçmiş borçlara ilişkin yükümlülüklerin yerine getirildiğini ve UEFA gelirleriyle ilgili yaptırımların ortadan kalktığını duyurdu.

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında Demir Grup Sivasspor, deplasmanda Gürcistan temsilcisi Dinamo Batum'u 2-1 yendi.

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında Trabzonspor, sahasında Norveç'in Molde takımıyla 3-3 berabere kaldı.

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında İstanbul'da İskoçya ekibi St. Johnstone ile 1-1 berabere kaldı.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City, Jack Grealish'i renklerine bağladı.

6 AĞUSTOS

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda milli güreşçi Taha Akgül, bronz madalya mücadelesinde Moğol Lkhagvagerel Munkhtur'u yenerek madalyanın sahibi oldu.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda karatede erkekler katada Ali Sofuoğlu, bronz madalya kazandı. Ali'nin bu madalyası, aynı zamanda Türkiye'nin olimpiyat tarihindeki 100. madalyası oldu.

Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda karatede kadınlar kumite 61 kiloda Merve Çoban, bronz madalya kazandı.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 14. gününde cirit atma finalinde mücadele eden milli atlet Eda Tuğsuz, olimpiyat dördüncüsü oldu.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda atletizmde kadınlar 1500 metre finalinde altın madalyayı Etiyopyalı Faith Kipyegon, 33 yıllık olimpiyat rekoru kırarak üst üste ikinci kez elde etti.

İtalya Birinci Futbol Ligi takımlarından Atalanta, Juventus'ta forma giyen milli futbolcu Merih Demiral'ı satın alma opsiyonuyla kiraladığını açıkladı.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 14. günündeki modern pentatlon yarışlarında İlke Özyüksel 5. oldu.

7 AĞUSTOS

Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda boksta kadınlar 69 kiloda Busenaz Sürmeneli, altın madalya, 51 kiloda Buse Naz Çakıroğlu, gümüş madalya kazandı. Karatede erkekler kumite +75 kiloda Uğur Aktaş, bronz madalya kazandı.

Türkiye, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda topladığı 13 madalyayla tarihinin en çok madalya kazandığı olimpiyatı yaşadı.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda basketbolda erkekler finalinde ABD, Fransa'yı 87-82 yenerek üst üste 4. kez altın madalyayı kazandı.

Fenerbahçe, Çin'in BJ Guoan Kulübünde forma giyen Güney Koreli futbolcu Min-Jae Kim ile transfer görüşmelerine başlandığını duyurdu.

Trabzonspor Kulübü, Ganalı oyuncusu Caleb Ansah Ekuban'ın İtalya temsilcisi Genoa'ya transfer olduğunu duyurdu.

Milli futbolcu Çağlar Söyüncü'nün formasını giydiği Leicester City, Manchester City'yi 1-0 yenerek Community Shield kupasını müzesine götürdü.

54. Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Kupası'nın (TSYD) sahibi, normal süresi 0-0 sonuçlanan müsabakada MKE Ankaragücü'ne penaltı atışlarında 5-3 üstünlük sağlayan Gençlerbirliği oldu.

8 AĞUSTOS

Salgın nedeniyle seyircisiz oynanan ve 23 Temmuz'da başlayan 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları, düzenlenen kapanış töreniyle sona erdi.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda Kadın basketbolunda ABD, finalde Japonya'yı 90-75 yenerek üst üste 7. kez altın madalya aldı.

Tokyo 2020 16. ve son günde yapılan madalya mücadelesiyle tamamlanırken genel sıralamada ABD, Çin'i geçerek birinci oldu. İkişer altın ve gümüş ile 9 bronz olmak üzere 13 madalya alan Türkiye oyunları 35. sırada tamamladı.

İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Barcelona'ya veda eden Arjantinli yıldız Lionel Messi, 21 yıl sonra gelen ayrılığın kendisini çok zorladığını ve buna hazır olmadığını söyledi.

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı'nda genel direktörlük görevine Kerem Tunçeri getirildi.

Fransa Birinci Ligi (Ligue 1) ekibi Olympique Marsilya'nın Roma'dan kiraladığı milli futbolcu Cengiz Ünder, yeni takımıyla ilk golünü 3-2 kazandıkları Montpellier maçında kaydetti.

9 AĞUSTOS

Beşiktaş Kulübü, teknik direktör Abdullah Avcı'nın sözleşme fesih bedeli olarak yasal faizleriyle birlikte 20 milyon 12 bin 192 lira ödeme yapıldığını duyurdu.

Beşiktaş Kulübünün transfer görüşmelerinde bulunduğu Brezilyalı futbolcu Alex Teixeira, İstanbul'a geldi.

İsviçre Milli Futbol Takımı'nda Vladimir Petkovic'ten boşalan teknik direktörlük görevine Murat Yakın getirildi.

10 AĞUSTOS

Fransız kulübü Paris Saint-Germain (PSG), Arjantinli yıldız futbolcu Lionel Messi'yi transfer ettiğini açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu, Kovid-19 aşılarını tamamlayan ve maçtan önce yaptıkları PCR testi negatif çıkan taraftarların yeni sezonda maçları tribünden izleyebileceğini açıkladı.

TFF, yeni sezonda A takım listesine yazılabilecek oyuncu sayısını Süper Lig ile TFF 1. Lig'de 35, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de ise 30 olarak belirledi.

Beşiktaş Kulübü, Brezilyalı orta saha oyuncusu Alex Teixeira ile sözleşme imzalandığını duyurdu, transfer görüşmelerinde bulunduğu Rachid Ghezzal ise İstanbul'a geldi.

Trabzonspor Kulübü, kadrosuna dahil ettiği Andreas Cornelius ve Dorukhan Toköz için imza töreni düzenledi.

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Dallas Mavericks, Sloven yıldızı Luka Doncic ile 5 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

Galatasaray Kulübü, Danimarkalı oyuncu Victor Enok Nelsson'un transferi için Kopenhag Kulübü ile görüşmelere başlandığını duyurdu.

11 AĞUSTOS

UEFA Süper Kupa'da normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 sona eren maçta Villarreal'e penaltı atışlarında 6-5 üstünlük sağlayan Chelsea, şampiyon oldu.

Galatasaray Kulübü, Danimarkalı futbolcu Victor Nelsson ile 5 yılık anlaşmaya varıldığını, kulübü Kopenhag'a da 7 milyon avro bonservis bedeli ödeneceğini açıkladı.

Fenerbahçe Kulübü, futbol A takımının giydiği formadaki şampiyonluk yıldızlarını kaldırdı.

12 AĞUSTOS

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş karşılaşmasında konuk olduğu İskoçya temsilcisi St. Johnstone'u 4-2 mağlup eden Galatasaray, play-off turuna yükseldi.

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turunda normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 tamamlanan maçta Molde'ye penaltılarda 4-3 üstünlük kuran Trabzonspor ile Dinamo Batum'la uzatmalarda 1-1 berabere kalan Demir Grup Sivasspor, ilk maçtaki skor avantajıyla play-off turuna yükseldiler.

Beşiktaş Kulübü, Rachid Ghezzal'ın bonservisinin Leicester City'den 3 milyon avro karşılığında alındığını ve oyuncuyla da 3+1 yıllık anlaşmaya varıldığını duyurdu.

A Milli Futbol Takımı, FIFA dünya sıralamasında 39'unculuğa geriledi. Belçika zirvedeki yerini korudu.

13 AĞUSTOS

Fenerbahçe Kulübü, Güney Koreli futbolcu Min-Jae Kim ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Süper Lig'in 2021-2022 sezonu açılış maçında Beşiktaş, konuk ettiği Çaykur Rizespor'u 3-0 yendi, TFF 1. Lig'de de sezonun ilk maçında Eyüpspor, deplasmanda Gençlerbirliği'ni 4-2 mağlup etti.

İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United, İspanya'nın Real Madrid takımından transfer ettiği Fransız futbolcu Raphael Varane ile sözleşme imzaladı.

14 AĞUSTOS

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin son şampiyonu Inter, Bosna Hersekli Edin Dzeko ile Hollandalı Denzel Dumfries'ı kadrosuna kattı.

15 AĞUSTOS

Kasımpaşa Kulübü, teknik direktör Şenol Can ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını açıkladı.

Beşiktaş Kulübü, Medipol Başakşehir'den ayrılan kaleci Mert Günok ile sözleşme imzalandığını açıkladı.

Eski Alman milli futbolcu Gerd Müller, 75 yaşında hayatını kaybetti.

Süper Lig'de 2021-2022 sezonunun ilk haftasında Fenerbahçe'nin deplasmanda Adana Demirspor'u 1-0 mağlup ettiği maçın tek golüne imza atan yıldız futbolcu Mesut Özil, 546 gün sonra fileleri havalandırdı.

16 AĞUSTOS

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle seyircisiz düzenleneceği duyuruldu.

İspanya Birinci Futbol Ligi ekiplerinden Real Madrid, kaleci Thibaut Courtois ile 5 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

Beşiktaş Kulübü, orta saha oyuncusu Adem Ljajic'in takımdan ayrı çalışmalarına devam edeceğini bildirdi.

Galatasaray'ın Süper Lig'de 2021-2022 sezonunun ilk haftasında Giresunspor ile oynadığı maça, Brezilyalı futbolcu Marcos do Nascimento Teixeira'nın (Marcao) saha içinde takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na yönelik şiddet uyguladı.

17 AĞUSTOS

Beşiktaş Kulübü, dün İstanbul'a getirdiği Belçikalı golcü Michy Batshuayi ile görüşmelere başladığını duyurdu.

Kasımpaşa, teknik direktörlük görevine Cihat Arslan'ın getirildiğini duyurdu.

18 AĞUSTOS

Beşiktaş Kulübü, İngiltere temsilcisi Chelsea'den Belçikalı santrfor Michy Batshuayi'nin 1 sezonluğuna kiralandığını açıkladı.

Polonyalı Maria Andrejczyk, ülkesindeki bir bebeğin kalp ameliyatı için 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda kadınlar cirit atmada kazandığı gümüş madalyayı açık artırmada sattı.

Galatasaray Kulübü, Brezilyalı futbolcu Marcao'nun tedbiren takımdan ayrı bireysel olarak çalışmalarını sürdüreceğini açıkladı.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2021 CEV Kadınlar Avrupa Şampiyonası D Grubu'ndaki ilk maçında Romanya'yı 3-1 yendi

Yukatel Kayserispor, teknik direktör Yalçın Koşukavak ile yollarını ayırdı, teknik direktör Hikmet Karaman ile anlaşma sağladı.

19 AĞUSTOS

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Galatasaray, Danimarka'nın Randers takımıyla deplasmanda 1-1 berabere kaldı.

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Fenerbahçe, sahasında Finlandiya temsilcisi HJK Helsinki'yi 1-0 yendi.

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Trabzonspor, İtalya'nın Roma takımına 2-1 mağlup oldu.

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Demir Grup Sivasspor, sahasında Danimarka'nın Kopenhag ekibine 2-1 mağlup oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Galatasaraylı futbolcu Marcao'ya 8 maç men cezası verdi.

Fenerbahçe Kulübü, milli futbolcu Ozan Tufan'ın İngiltere'nin Watford takımına kiralandığını açıkladı.

20 AĞUSTOS

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2021 CEV Kadınlar Avrupa Şampiyonası D Grubu'ndaki ikinci maçında Ukrayna'yı 3-0 yendi.

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, ekim ayı içinde yapılması beklenen olağan seçimli genel kurulda yeniden aday olacağını söyledi.

İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Real Madrid, Fransız yıldızı Karim Benzema ile 2 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

Fenerbahçe Beko ile yollarını ayıran ve NBA takımlarından Utah Jazz'la anlaşan erdem Can, NBA'de görev yapacak ilk Türk yardımcı antrenör olacak.

21 AĞUSTOS

Beşiktaş'ın Gaziantep ile oynadığı maçta fenalaşan Fabrice N'Sakala, saha içine giren ambulansla hastaneye kaldırıldı.

22 AĞUSTOS

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2021 Avrupa Şampiyonası D Grubu'ndaki 3. maçında İsveç'i 3-0 yendi.

Milli atlet Berke Akçam, 20 Yaş Altı Dünya Şampiyonası'nda erkekler 400 metre engellide şampiyon olan İsveçli rakibinin diskalifiye edilmesiyle altın madalya kazandı.

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın yedinci ayağında İspanya'daki ikinci yarışta birinci oldu.

Beşiktaş'ın Süper Lig'in ikinci haftasında deplasmanda Gaziantep ile oynadığı maçta fenalaşan siyah-beyazlı futbolcu Fabrice N'Sakala, tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi.

Finlandiya'da düzenlenen 48. Avrupa Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Karate Şampiyonası'nda Türkiye, genel sıralamada üst üste 3. kez birinciliği elde etti.

Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) Nice taraftarlarının sahaya girmesi nedeniyle durdurulan Nice-Olympique Marsilya karşılaşmasının yeniden başlaması kararı alındı ancak konuk takımın oyuncuları sahaya çıkmadı.

23 AĞUSTOS

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2021 Avrupa Şampiyonası D Grubu'ndaki 4. maçında Finlandiya'yı 3-0 yendi.

Fenerbahçe Kulübü, 3 Temmuz sürecindeki her türlü zararının tazmini için Türkiye Futbol Federasyonuna 250 milyon lira tutarında tazminat davası açıldığını bildirdi.

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nda genel menajerliğe Muratcan Güler getirildi.

Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Olympique Lyon, İsviçreli kanat oyuncusu Xherdan Shaqiri'yi Liverpool'dan transfer etti.

24 AĞUSTOS

2021 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda Hollanda'yı 3-0 yenen A Milli Takım, D Grubu'nu lider tamamlayarak 8'li finallere yükseldi.

Japonya'nın başkenti Tokyo'nun ev sahipliği yaptığı 16. Yaz Paralimpik Oyunları, açılış seremonisiyle resmen başladı.

Kasımpaşa Kulübü, Ryan Donk'u kadrosuna kattığını açıkladı.

Galatasaray, Romanya'nın FCSB takımında forma giyen 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Olimpiu Vasile Morutan'ın transferi için görüşmelere başlandığını duyurdu.

25 AĞUSTOS

Fransa Birinci Futbol Ligi'nin (Ligue 1) ekiplerinden Paris Saint-Germain'in (PSG) Sportif Direktörü Leonardo de Araujo, yıldız futbolcuları Kylian Mbappe'nin transferi için İspanyol temsilcisi Real Madrid'in 160 milyon avroluk teklifini reddettiklerini bildirdi.

İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) takımlarından Real Sociedad, Norveçli Alexander Sörloth'u sezon sonuna kadar kiraladı.

Bayern Münih, Almanya Kupası ilk tur maçında 5. Lig ekibi Bremer SV'yi 12-0 yendi.

26 AĞUSTOS

Beşiktaş, İstanbul'da yapılan kura çekiminde UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda Sporting Lizbon, Borussia Dortmund ve Ajax ile eşleşti.

UEFA Avrupa Ligi play-off rövanş maçında Finlandiya temsilcisi HJK Helsinki'yi deplasmanda 5-2 yenen Fenerbahçe, gruplara kaldı.

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında Danimarka temsilcisi Randers'i 2-1 yenen Galatasaray, gruplarda mücadele etme hakkı kazandı.

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında Danimarka ekibi Kopenhag'a deplasmanda 5-0 yenilen Demir Grup Sivasspor, turnuvaya veda etti.

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında İtalyan ekibi Roma'ya deplasmanda 3-0 yenilen Trabzonspor, turnuvaya veda etti.

27 AĞUSTOS

İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester United, Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo'yu yeniden kadrosuna kattı.

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda erkekler judo 60 kiloda Recep Çiftçi bronz, kadınlar halter 55 kiloda Besra Duman bronz madalya kazandı.

UEFA Avrupa Ligi'nde 2021-2022 sezonu grup aşaması kura çekimi İstanbul'da yapıldı. Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nda Lazio, Lokomotiv Moskova ve Olympique Marsilya ile mücadele edecek. Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda Olympiakos, Eintracht Frankfurt ve Antwerp ile eşleşti.

Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas'a 45 gün hak mahrumiyeti cezası verdi.

28 AĞUSTOS

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda masa tenisi tek erkeklerde (Sınıf 5) Ali Öztürk, masa tenisi tek erkeklerde (Sınıf 4) Nesim Turan, tek kadınlarda (Sınıf 7) Kübra Korkut, bronz madalya kazandılar.

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda kadınlar judo 57 kiloda Zeynep Çelik, bronz madalya kazandı.

29 AĞUSTOS

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2021 Avrupa Şampiyonası son 16 turunda Çekya'yı 3-1 yenerek çeyrek finale yükseldi.

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda milli okçular Öznur Cüre ve Bülent Korkmaz, makaralı yay karışık takımda gümüş madalya aldı.

Süper Lig ekibi Adana Demirspor'da teknik direktör Samet Aybaba ile yolların ayrıldığı açıklandı.

30 AĞUSTOS

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda masa tenisi tek erkeklerde (Sınıf 4) Abdullah Öztürk, finalde Güney Koreli Kim'i 3-1 yenerek altın madalya kazandı.

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları yüzmede kadınlar 50 metre sırtüstü S5 kategorisinde Sevilay Öztürk, bronz madalya alarak Türkiye'ye bu branşta tarihinin ilk madalyasını kazandırdı.

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda okçuluk branşında erkekler makaralı yay W1 kategorisinde Nihat Türkmenoğlu gümüş, makaralı yay W1 kategorisinde Bahattin Hekimoğlu bronz madalya kazandılar.

Beşiktaş, Fransa'nın La Havre takımından milli futbolcu Umut Meraş'ı transfer etti.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Norwich City, milli futbolcu Ozan Kabak'ı sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı.

31 AĞUSTOS

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2021 Avrupa Şampiyonası çeyrek finalinde Polonya'yı 3-0 yenerek yarı finale yükseldi.

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda atıcılıkta kadınlar 10 metre havalı tabanca P2 sınıfında Ayşegül Pehlivanlar, gümüş madalya kazandı.

Fenerbahçe, ABD'nin Los Angeles FC takımında forma giyen hücum oyuncusu Uruguaylı Diego Rossi'yle anlaşmaya vardığını duyurdu.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United, yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

FIBA 2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde A Milli Basketbol Takımı, B Grubu'nda Yunanistan, Büyük Britanya ve Belarus ile karşılaşacak.

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, teknik direktör Ünal Karaman'la yollarını ayırdı.