Üye Girişi
Sporting Lizbon-Beşiktaş maçına doğru - Son Dakika

Sporting Lizbon-Beşiktaş maçına doğru

02.11.2021 21:24

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda yarın Portekiz'in Sporting Lizbon takımıyla deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş'ın teknik direktörü Sergen Yalçın, "Yeni bir maç yeni bir oyun. Mutlaka buradan bir şeyler alarak dönmek istiyoruz.

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda yarın Portekiz'in Sporting Lizbon takımıyla deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş'ın teknik direktörü Sergen Yalçın, "Yeni bir maç yeni bir oyun. Mutlaka buradan bir şeyler alarak dönmek istiyoruz." dedi.

Sergen Yalçın ve Beşiktaşlı futbolcu Rıdvan Yılmaz maçın oynanacağı Jose Alvalade Stadı'nda basın toplantısı düzenledi.

İstanbul'da oynanan ve 4-1 rakibin galibiyetiyle sonuçlanan maçtan sonra kendi sahasında oynamasının da avantajıyla Sporting Lizbon'un favori olduğunu söyleyen Yalçın, "Sporting Lizbon tabii ki favori. Biz de eksiklere rağmen güçlü bir takımız, güçlü oyuncularımız var. İyi bir oyun ve mücadele ile puan veya puanlar almayı istiyoruz. Şansımızın grupta ilk iki için çok yüksek olduğunu söylemek şu aşamada zor." şeklinde konuştu.

Yalçın, Şampiyonlar Ligi'nin önemli ve zor bir kulvar olduğunu, oynadıkları 3 maçta iyi sonuçlar alamasalar da oyunun bazı bölümlerinde iyi oynadıklarını, ancak çok basit goller yediklerini kaydetti.

"Çok radikal bir değişiklik yapacak değiliz. Geçmiş maçlarda 12-13 oyuncumuz yoktu şimdi 6 eksik daha iyi bir durum." diyen Beşiktaş teknik direktörü, "Sakatlıklar anlamında çok ciddi problemler yaşıyoruz ama oyun içerisinde bunlar var. Konsantrasyon eksikliği olabiliyor ve bu skora yansıyor. Tabelada ne yazdığının çok önemli olduğu bir dönemdeyiz. Ama Türkiye ligi için konuşursak henüz çok erken." değerlendirmesinde bulundu.

Yalçın, takımla ilgili basında yer alan bazı iddialara da cevap vererek, şöyle konuştu:

"Bizim herhangi bir sıkıntımız yok. Üzen tek şey sakatlıklar ve buna bağlı olarak ritmimizi yakalayamamamız. Fiziksel olarak geri dönüşler zor oluyor. Radikal karar almaya gerek yok öyle bir durumda değiliz. Ama Şampiyonlar Ligi çok başka bir kulvar. Oynadığımız oyunların belli bölümleri çok tatmin edici ancak sonuçlandırmada sorun var."

Rakip Sporting Lizbon'u da değerlendiren Yalçın, "Hızlı oyunculara sahip bir rakip var. İstanbul'da 3 kornerde gol yedik. Yarın o korner bölümüne önlem alacağız. Orta sahadan çabuk geçiyorlar, onu da engellemeye çalışacağız. Sahada güçlü, sağlam duran taraf olmaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Futbolda şans faktörünün bu sezon şimdiye kadar Beşiktaş'tan yana olmadığını savunan Yalçın, "Ne kadar iyi oynarsan oyna şans faktörü bu oyunda çok önemlidir. Biraz şansımız yoktu. Yakaladığımız pozisyonları gol yapabilseydik, farklı olurdu. Bu mazeret değil sadece gördüğümüz bu. Sonuçlandırmada sorun yaşadığımız gerçek. Risk aldığımız bölümlerde rakibe pozisyon veriyoruz, bu normal. Ama 20. dakikadan sonra değil, 75. dakikadan sonra pozisyon veriyoruz. Bir şeyleri çevirmek istiyorsan risk almak zorundasın. Biz ilk golü bulabilsek bakalım oyun nasıl devam edecek merak ediyorum ama onu biz de göremedik." açıklamasını yaptı.

Sakatlıkların takımın ritmini bozduğunu vurgulayan Beşiktaş teknik direktörü, "Ritmi bir türlü yakalayamadık ama Türkiye liginde çok kötü olduğumuzu düşünmüyorum. Önümüzde çok uzun bir süre var. Yavaş yavaş oyuncularımız geri gelecekler. Huzur konusunda hiçbir sorun yok. İçeride herhangi bir sorun yaşamıyoruz." dedi.

Rıdvan Yılmaz

Futbolcu Rıdvan Yılmaz ise "Bizim için önemli bir maç, galip gelmemiz gerekiyor. Hafta içi iyi çalıştık. İnşallah galip geliriz." dedi.

Genç olmasına rağmen Şampiyonlar Ligi'nde oynamaktan çok mutlu olduğunu söyleyen Yılmaz, "Burada olduğum ve hocam şans verdiği için çok mutluyum. Ülkemiz için inşallah başarılı sonuç alırız. Geçen sene de sezona iyi başlamadık ama sonrasını iyi sürdürdük. Bundan sonra çok iyi bir şekilde çıkış yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Beşiktaş'ta Valentin Rossier, Georges Kevin N'Koudou, Michy Batshuay, Miralem Pjanic ve Domagoj Vida maç kadrosunda yer almayarak Lizbon'a getirilmedi.

Sporting Lizbon-Beşiktaş maçına doğru
Sporting Lizbon-Beşiktaş maçına doğru
Sporting Lizbon-Beşiktaş maçına doğru
Sporting Lizbon-Beşiktaş maçına doğru

Sporting, Beşiktaş, oyunlar, Lizbon, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Sporting Lizbon-Beşiktaş maçına doğru - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Facebook'tan yeni adım! 1 milyardan fazla kişinin yüz tarama verileri siliniyor 22:38 Facebook'tan yeni adım! 1 milyardan fazla kişinin yüz tarama verileri siliniyor CHP'li Aytuğ Atıcı, Biden'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözleri hakkında sert konuştu: Hadi oradan hoşt 22:30 CHP'li Aytuğ Atıcı, Biden'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözleri hakkında sert konuştu: Hadi oradan hoşt İtalyan basınından dikkat çeken Erdoğan yorumu: Zirvenin kazananı oldu 22:14 İtalyan basınından dikkat çeken Erdoğan yorumu: Zirvenin kazananı oldu
Türkiye'ye S-400 yüzünden yaptırım uygulayan ABD, Hindistan için muafiyet istiyor 21:43 Türkiye'ye S-400 yüzünden yaptırım uygulayan ABD, Hindistan için muafiyet istiyor EYT'li, asgari ücretli ve dar gelirlilere müjde! Vatandaşlara nefes aldıracak düzenleme masada 18:26 EYT'li, asgari ücretli ve dar gelirlilere müjde! Vatandaşlara nefes aldıracak düzenleme masada 70 yaşındaki kadını dolandırmaya gelen şahıs kıskıvrak yakalandı 17:38 70 yaşındaki kadını dolandırmaya gelen şahıs kıskıvrak yakalandı
Bill Gates ve Jeff Bezos'un Bodrum'a gelme nedenleri ortaya çıktı 17:21 Bill Gates ve Jeff Bezos'un Bodrum'a gelme nedenleri ortaya çıktı Ekmek parasını 11 yıldır dayak yiyerek çıkarıyor 15:59 Ekmek parasını 11 yıldır dayak yiyerek çıkarıyor

Son Dakika Haberleri
22:37 Facebook'tan yeni adım! 1 milyardan fazla kişinin yüz tarama verileri siliniyor
22:34 Aziz Yıldırım'ı görenler şaşkınlık geçiriyor! Doğum gününde kendinden geçip, şarkı söyledi
22:30 CHP'li Aytuğ Atıcı, Biden'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözleri hakkında sert konuştu: Hadi oradan hoşt
22:13 İtalyan basınından dikkat çeken Erdoğan yorumu: Zirvenin kazananı oldu
21:55 FIFA'nın itibarı yerle bir olacak! Platini ve Blatter'in karışmadığı suç kalmamış
21:52 Aziz Yıldırım ve Aykut Kocaman yemekte bir araya geldi! Paylaşılan fotoğraf yorum yağmuruna tutuldu
21:50 Gaziantep maçından sonra Marcao'dan Fatih Terim'e duygusal sözler: Bugünlere sayende geldim babam
21:46 Ekrem İmamoğlu'nun 'Metroda internet var' yayını yaptığı sırada bağlantı kesildi
21:42 Türkiye'ye S-400 yüzünden yaptırım uygulayan ABD, Hindistan için muafiyet istiyor
21:37 Son Dakika! Türkiye'de 2 Kasım günü koronavirüs sebebiyle 224 kişi vefat etti, 29 bin 796 yeni vaka tespit edildi
Chelsea sürprize izin vermedi! Malmö, Şampiyonlar Ligi defterini kapadı Chelsea sürprize izin vermedi! Malmö, Şampiyonlar Ligi defterini kapadı         
22:40
Aziz Yıldırım'ı görenler şaşkınlık geçiriyor! Doğum gününde kendinden geçip, şarkı söyledi Aziz Yıldırım'ı görenler şaşkınlık geçiriyor! Doğum gününde kendinden geçip, şarkı söyledi         
22:34
Gizlilik kararı kaldırıldı, Reza Zarrab'ın ABD'de nasıl serbest kaldığı belli oldu Gizlilik kararı kaldırıldı, Reza Zarrab'ın ABD'de nasıl serbest kaldığı belli oldu         
22:15
Ekrem İmamoğlu'nun 'Metroda internet var' yayını yaptığı sırada bağlantı kesildi Ekrem İmamoğlu'nun 'Metroda internet var' yayını yaptığı sırada bağlantı kesildi         
21:47
Son Dakika! Türkiye'de 2 Kasım günü koronavirüs sebebiyle 224 kişi vefat etti, 29 bin 796 yeni vaka tespit edildi Son Dakika! Türkiye'de 2 Kasım günü koronavirüs sebebiyle 224 kişi vefat etti, 29 bin 796 yeni vaka tespit edildi         
21:37
Sarayburnu'nda Amerikan askerlerinin başına çuval geçirildi Sarayburnu'nda Amerikan askerlerinin başına çuval geçirildi         
18:05
16 yaşında anne olan kadın kızıyla yan yana geldi, görenler gözlerine inanamadı 16 yaşında anne olan kadın kızıyla yan yana geldi, görenler gözlerine inanamadı         
17:24
AK Parti 5. yargı paketini Meclis'e sundu! 54 maddeden oluşan teklifle birçok konu tarihe kavuşacak AK Parti 5. yargı paketini Meclis'e sundu! 54 maddeden oluşan teklifle birçok konu tarihe kavuşacak         
16:15
Kocasının patronuyla ilişkiye giriyor! Adam terfi üzerine terfi alıyor Kocasının patronuyla ilişkiye giriyor! Adam terfi üzerine terfi alıyor         
15:10
Semra Dinçer son yolculuğuna uğurlanırken sanat dünyasından az kişi katıldı Semra Dinçer son yolculuğuna uğurlanırken sanat dünyasından az kişi katıldı         
15:04
Fenerbahçe Pelkas'la yollarını ayırıyor Fenerbahçe Pelkas'la yollarını ayırıyor         
14:23
9 yaşındaki kız çocuğu 20 bin TL karşılığında 55 yaşındaki adamla evlendirildi 9 yaşındaki kız çocuğu 20 bin TL karşılığında 55 yaşındaki adamla evlendirildi         
14:14
Rus medyası Rus medyası "TSK ansızın harekata başlayabilir" dedi, Bölgeye 150 asker gönderildi         
13:51
Akşener'le Kürdistan diyaloğuna girmişti. Bahçeli'den ilk yorum gecikmedi: Türkiye sınırları içinde Kürdistan diye bir yer yoktur Akşener'le Kürdistan diyaloğuna girmişti. Bahçeli'den ilk yorum gecikmedi: Türkiye sınırları içinde Kürdistan diye bir yer yoktur         
11:50
Cadılar Bayramı için yatak odasında poz veren Aleyna Tilki olay oldu! Cadılar Bayramı için yatak odasında poz veren Aleyna Tilki olay oldu!         
10:24
Hz. Hızır olduğu söylenen ak saçlı adamın markete girdiği görüntüler tekrar gündem oldu! Hz. Hızır olduğu söylenen ak saçlı adamın markete girdiği görüntüler tekrar gündem oldu!         
10:07
Herkes Emre Belözoğlu'nu konuşuyor! Hocalık kariyerine müthiş başladı Herkes Emre Belözoğlu'nu konuşuyor! Hocalık kariyerine müthiş başladı         
09:54
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.11.2021 22:46:09. #1.12#
SON DAKİKA: Sporting Lizbon-Beşiktaş maçına doğru - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement