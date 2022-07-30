Süper Kupa'nın sahibi Trabzonspor

STAT: Atatürk Olimpiyat

HAKEMLER: Mete Kalkavan, Kerem Ersoy, Esat Sancaktar

Trabzonspor, Turkcell Süper Kupa maçında Demir Grup Sivasspor'u 4-0 mağlup ederek şampiyon oldu. Bordo-mavili ekibe galibiyeti getiren golleri 37 ve 51'inci dakikalarda Cornelius, 64'üncü dakikada Larsen, 76'ncı dakikada penaltıdan Bakasetas kaydetti. Trabzonspor'da Emrehan Gedikli 90+4'üncü dakikada kullandığı penaltıdan yararlanamadı.

10'uncu dakikada Sivasspor'un ceza sahası içerisine kullanılan taç atışında Trabzonspor savunması meşin yuvarlağı uzaklaştırmak istedi. Ceza sahası çizgisinin hemen önünde topla buluşan Robin Yalçın'ın vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.27'nci dakikada sol kanattan gelişen Trabzonspor atağında Trezeguet'den aldığı pasla ceza sahası yayına doğru topla birlikte hareketlenen Eren Elmalı'nın sol ayağıyla yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı kaleci Ali Şaşal yatarak çelmeyi başardı.37'nci dakikada Trabzonspor öne geçti. Visca'nın sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda altıpasa yakın bir noktada topla buluşan Cornelius'un sol ayağıyla yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0.44'üncü dakikada Gradel'in sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda Caner'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.İlk yarı Trabzonspor'un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.47'nci dakikada sol kanattan gelişen Sivasspor atağında topla birlikte kat eden Gradel'in çizgiye inmeden yaptığı ortada Erdoğan kafayı vurdu. Kaleci Uğurcan topu kontrol etti.51'inci dakikada Trabzonspor farkı 2'ye çıkardı. Larsen'in pasıyla sağ kanattan hareketlenen Visca, son çizgiye inmeden ortasını yaptı. Kaleci Ali Şaşal'ın meşin yuvarlağı sektirmesi sonucunda topu önünde bulan Cornelius dokunuşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-0.64'üncü dakikada Trabzonspor bir gol daha buldu. Bakasetas'ın pasıyla ceza sahası çizgisinin önünde topla buluşan Trezeguet'nin döner dönmez yaptığı vuruşta meşin yuvarlak savunmadan döndü. Sağ kanada doğru açılan meşin yuvarlağı iyi takip eden Larsen'in ceza sahası içerisine girer girmez yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak uzak köşeden filelerle buluştu: 3-0. 74'üncü dakikada Trabzonspor penaltı kazandı. Topla birlikte ceza sahası içerisine kat eden Kouassi, Caner'in müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Mete Kalkavan penaltı noktasını gösterdi. 76'ncı dakikada penaltıda topun başına geçen Bakasetas'ın vuruşunda meşin yuvarlak kalecinin müdahalesine rağmen filelere gitti: 4-0.90+3'üncü dakikada Trabzonspor bir penaltı kazandı. Topla birlikte ceza sahası içerisine giren Kouassi, Ziya'nın müdahalesi ile yerde kaldı önce oyunu devam ettiren Mete Kalkavan, VAR'Dan gelen uyarı sonrasında pozisyonu tekrar izledi ve beyaz noktayı gösterdi.90+4'üncü dakikada Emrehan'ın kullandığı penaltıda kaleci Ali Şaşal köşeyi doğru tahmin ederek gole izin vermedi.Mücadele Trabzonspor'un 4-0 üstünlüğü ile sona erdi. LARSEN TRABZONSPOR KARİYERİNİ GOLLE AÇTI

Trabzonspor'un yaz transfer döneminde bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Jens Stryger Larsen, ilk maçında golle buluştu. 31 yaşındaki Danimarkalı oyuncu, 64'üncü dakikada attığı şık golle Trabzonspor formasıyla ilk kez gol sevinci yaşadı.

- İstanbul