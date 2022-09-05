Beşiktaş: 2-3 (YENİDEN) - Son Dakika
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Beşiktaş: 2-3 (YENİDEN)

05.09.2022 00:33
Beşiktaş: 2-3 (YENİDEN)

STAT: EryamanHAKEMLER: Mete Kalkavan, Kerem Ersoy, İbrahim Çağlar UyarcanMKE ANKARAGÜCÜ: Bahadır Han Güngördü – Oğuz Ceylan (Dk.45 Fıratcan Üzüm), Atakan Çankaya, Nihad Mujakic, Marlon Rodrigues, Pedrinho (Dk 86 Sinan Osmanoğlu), Tolga Ciğerci, Gboly Ariyibi (Dk.

STAT: Eryaman

HAKEMLER: Mete Kalkavan, Kerem Ersoy, İbrahim Çağlar UyarcanMKE ANKARAGÜCÜ: Bahadır Han Güngördü – Oğuz Ceylan (Dk.45 Fıratcan Üzüm), Atakan Çankaya, Nihad Mujakic, Marlon Rodrigues, Pedrinho (Dk 86 Sinan Osmanoğlu), Tolga Ciğerci, Gboly Ariyibi (Dk. 75 Jese Rodriguez), Ghayas Zahid (Dk. 45 Lamine Diack), Giorgi Beridze, Federico Macheda (Dk. 68 Eren Derdiyok)BEŞİKTAŞ: Emre Bilgin – Valentin Rosier, Necip Uysal, Romain Saiss, Arthur Masuaku, Salih Uçan, Gedson Fernandes (Dk. 83 Cenk Tosun),  Dele Alli (Dk. 66 Josef de Souza), Kevin Nkoudou (Dk. 83 Umut Meraş), Jackson Muleka, Wout WeghorstGOLLER: Dk. 26, Dk. 47 Giorgi Beridze (Ankaragücü) - Dk. 30 Jackson Muleka, Dk. 35 Dele Alli, Dk. 74 (P) Kevin Nkoudou (Beşiktaş)SARI KARTLAR: Federico Macheda, Bahadır Han Güngördü (Ankaragücü), Valentin Rosier Beşiktaş)KIRMIZI KART:   Dk.90+4 Marlon Rodrigues (Ankaragücü) - Josef de Souza (maç sonu) (Beşiktaş)Spor Toto Süper Lig'in 5'inci haftasında MKE Ankaragücü, sahasında konuk ettiği Beşiktaş'a 3-2 mağlup oldu.12'nci dakikada Kevin N'Koudou'nun sol kanattan ceza sahası içerisine gönderdiği ortada, Jackson Muleka'dan seken topu önünde bulan Wout Weghorst'un kafa vuruşunda top ağlarla buluştu ancak ofsayt gerekçesiyle gol geçersiz sayıldı.26'ncı dakikada MKE Ankaragücü öne geçti. Tolga Ciğerci'nin ceza sahası içerisine yaptığı ortada topla buluşan Giorgi Beridze'nin kafa vuruşunde meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.30'uncu dakikada Beşiktaş skora denge getirdi. Nkoudou'nun sol taraftan ceza sahası içerisine gönderdiği topla buluşan Weghorst'un vuruşunda meşin yuvarlak Ankaragücü kalecisi Bahadır'dan döndü. Dönen topu Jackson Muleka kafayla tamamlayarak ağlarla buluşturdu: 1-1.35'inci dakikada Beşiktaş öne geçti. Masuaku'nun ceza sahası içine gönderdiği topla Wout Weghorst buluştu. Bu oyuncunun arka direğe indirdiği toplu buluşan Dele Alli, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-2.47'nci dakikada Tolga Ciğerci'nin gönderdiği pasla sol tarafta topla buluşan Giorgi Beridze, kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti: 2-2.57'nci dakikada gelişen Beşiktaş atağında Dele Alli'nin pasında Gedson Fernandes'in şutu farklı bir şekilde auta gitti.65'inci dakikada konuk ekip Beşiktaş etkili geldi. Ceza sahasının sağında topla buluşan Wout Weghorst içeri çevirdiği topta Dele Alli meşin yuvarlağa dokunamadı ve auta çıktı.73'üncü dakikada Beşiktaş penaltı kazandı. Eren Derdiyok'un ceza alanı içinde topa elle yaptığı müdahale sonrasında hakem Mete Kalkavan, VAR uyarısıyla pozisyonu izleyerek penaltı noktasını gösterdi.74'üncü dakikada topun başına geçen Kevin Nkoudou, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-3.90+4'üncü dakikada MKE Ankaragücü 10 kişi kaldı. Korner bayrağına vuran Marlon Rodrigues, ikinci sarı karttan kırmızı kart ile oyun dışında kaldı.Beşiktaş, mücadeleden 3-2'lik üstünlükle ayrıldı.JOSEF KIRMIZI KART GÖRDÜMücadelenin ardından Beşiktaşlı futbolcu Josef de Souza, kırmızı kart ile cezalandırıldı. Karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından MKE Ankaragücü taraftarı sahaya girdi. Beşiktaşlı futbolculara saldıran taraftara, Josef müdahale etti. Mücadelenin hakemi Mete Kalkavan, Josef'e taraftara yönelik müdahalesinden dolayı kırmızı kart gösterdi.

- Ankara
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Ankara'da maç sonu sahaya giren taraftar, Beşiktaşlı futbolcuya uçan tekme attı Ankara'da maç sonu sahaya giren taraftar, Beşiktaşlı futbolcuya uçan tekme attı Beşiktaş, Ankaragücü'nü 3-2 yendi! Beşiktaş, Ankaragücü'nü 3-2 yendi!
Kaynak: DHA

Tolga Ciğerci, Mete Kalkavan, Ankaragücü, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş: 2-3 (YENİDEN) - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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