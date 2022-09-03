Kayserispor: 2-0 - Son Dakika
Üye Girişi

Kayserispor: 2-0

03.09.2022 23:54
Kayserispor: 2-0

STAT: ÜlkerHAKEMLER: Ali Palabıyık, Süleyman Özay, Erdem BayıkFENERBAHÇE: Altay Bayındır - Gustavo Henrique, Szalai, Peres, Ferdi Kadıoğlu (Dk. 90+1 Arda Güler), Arao, Crespo (Dk. 79 Osayi-Samuel), Alioski (Dk. 90+1 Lincoln), İrfan Can Kahveci (Dk. 68 Mert Hakan Yandaş), King (Dk.

STAT: Ülker

HAKEMLER: Ali Palabıyık, Süleyman Özay, Erdem Bayık

FENERBAHÇE: Altay Bayındır - Gustavo Henrique, Szalai, Peres, Ferdi Kadıoğlu (Dk. 90+1 Arda Güler), Arao, Crespo (Dk. 79 Osayi-Samuel), Alioski (Dk. 90+1 Lincoln), İrfan Can Kahveci (Dk. 68 Mert Hakan Yandaş), King (Dk. 68 Rossi), PedroKAYSERİSPOR: Bilal Bayazit - Onur Bulut, Hosseini (Dk. 58 Ackah), Kolovetsios, Carole, Campanharo, Ramazan Civelek (Dk. 58 Gökhan Sazdağı), Cardoso, Mensah (Dk. 85 Kemen), Thiam (Dk. 85 Mane), Gavranovic (Dk. 74 İlhan Parlak)GOLLER: Dk. 37 Pedro, Dk. 50 King (Fenerbahçe)SARI KARTLAR: Ferdi Kadıoğlu, Szalai (Fenerbahçe) - Campanharo, Mensah (Kayserispor)

Spor Toto Süper Lig'in 5'inci haftasında Fenerbahçe, evinde Kayserispor'u 2-0 mağlup etti.

7'nci dakikada Szalai'nin uzun pasıyla Pedro ceza sahasına girdi. Kayserispor savunmasının ayak koyduğu top penaltı noktasının yanında Crespo'nun önünde kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda top az farkla yandan auta gitti.37'nci dakikada Fenerbahçe öne geçti. Arao'nun pasıyla savunma arkasına sarkan Pedro'nun ceza sahası içinden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.Karşılaşmanın ilk yarısı 1-0 Fenerbahçe'nin üstünlüğü ile sonuçlandı.50'nci dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Pedro ile paslaşması sonrası ceza yayının gerisinde topla buluşan King, ceza sahasının dışında rakiplerini geçip önünü boşaltarak düzgün bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 2-0.69'uncu dakikada sağ taraftan Mert Hakan Yandaş'ın ortasında ceza sahası içinde Rossi'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.73'üncü dakikada Kayserispor gole çok yaklaştı. Gökhan Sazdağı sağ taraftan son çizgiye inerek pasını Gavranovic'e çıkartı. Bu oyuncunun vuruşunda kaleci Altay gole izin vermedi. Dönen topu önünde bulan Cardoso'nun vuruşunda kaleci Altay bu kez de ayaklarıyla meşin yuvarlağı son anda çıkarmayı başardı.86'ncı dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Rossi'nin sol taraftan arka direğe ortasında Ferdi Kadıoğlu'nun dokunduğu top direğe çarparak oyun alanına döndü. Dönen topu defans uzaklaştırmayı başardı.Mücadele Fenerbahçe'nin 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.JOAO PEDRO İLK MAÇINDA GOLLE TANIŞTI

Fenerbahçe'nin bu yaz transfer döneminde İtalya Seire A ekibi Cagliari'den kadrosuna dahil ettiği Joao Pedro, sarı-lacivertli formayla ilk kez bir karşılaşmaya ilk 11'de başladı. Sarı-lacivertli forma ile ilk kez sahne alan 30 yaşındaki oyuncu, Kayserispor karşısında gösterdiği iyi performansını 1 gol, 1 asistle süsledi. Tecrübeli golcü takımının galibiyetinde önemli rol oynadı.


- İstanbul
YORUMLAR
500
Kanarya, Kadıköy'de moral peşinde! İşte Fenerbahçe-Kayserispor maçının muhtemel 11'leri... Kanarya, Kadıköy'de moral peşinde! İşte Fenerbahçe-Kayserispor maçının muhtemel 11'leri... Fenerbahçe, 3 puanı 2 golle aldı Fenerbahçe, 3 puanı 2 golle aldı
Kaynak: DHA

Mert Hakan Yandaş, Ferdi Kadıoğlu, Kayserispor, Altay, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kayserispor: 2-0 - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
23:49 Fenerbahçe konuk ettiği Kayserispor'u net skorla geçti
23:07 Sivas'ta 12 katlı apartmanın dış cephesi tutuştu
22:54 Tartıştığı çalışanını tüfekle vurarak öldüren patron teslim oldu
22:39 PKK'lı teröristle samimi fotoğrafları ortaya çıkmıştı! Yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalanan HDP'li Semra Güzel tutuklandı
22:34 Ticaret Bakanı Mehmet Muş'tan 'doğal gaza zam' açıklaması: Bütçenin imkanları daha fazla elvermedi
22:19 Kız Kulesi'nin restorasyon görüntüleri sosyal medyada tartışmalara neden oldu
22:06 Kadıköy'de sahaya çıkan Batshuayi, Fenerbahçelileri selamladı
21:18 Fenerbahçe'nin konuğu Kayserispor! İlk 11'ler açıklandı
21:05 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'helalleşme' sözlerine CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan tepki: Derdini hepimiz biliyoruz
19:46 Kalbine saplanan boynuz darbesi İzmirli besiciyi canından etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.09.2022 23:54:43. #1.12#
SON DAKİKA: Kayserispor: 2-0 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement