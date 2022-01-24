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Stefan Kuntz'dan milli futbolcu için olay benzetme! - Son Dakika

Stefan Kuntz'dan milli futbolcu için olay benzetme!

24.01.2022 19:14
Stefan Kuntz'dan milli futbolcu için olay benzetme!

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, yayıncı kuruluşa önemli açıklamalarda bulundu. Türk futboluna dair önemli tespitler yapan Alman hoca, Trabzonsporlu Berat Özdemir'le ilgili yaptığı benzetmeyle dikkat çekti. Kuntz, milli futbolcuyla ilgili olarak "Biraz 'Problem çocuk' sorunu var. Çok yetenekli olduğunu görebiliyorum ama gelişiminde sıkışmış durumda gözüküyor." ifadelerini kullandı. Bu sözlere bir grup futbolsever tepki gösterirken, bir grup da Kuntz'a hak verdi.

A Milli Takım'da Şenol Güneş sonrası göreve gelerek Ay-Yıldızlı ekibi, 2022 Dünya Kupası play-off elemelerine götüren teknik direktör Stefan Kuntz, beIN Sports'a önemli açıklamalarda bulundu. Türk futbolu ve A Milli Takım'a ilişkin tespitler yapan Alman hoca, milli futbolcu Berat Özdemir için yaptığı benzetmeyle de tartışma konusu oldu.

"HER ULUSUN KENDİNE HAS KİMLİĞİ VAR"

Türkiye'deki spor ortamını değerlendiren Kuntz, "Problemi bilmek iyi bir şey. Türk milleti ve Türk futbolu açısından baktığımızda, diğer uluslarla karşılaştıramayız. Her ulusun kendine has kimliği vardır. Alman futbolu, 2000'li yılların başında her kulübün bir akademisi olması zorunluluğunu getirerek işe başladı. Almanya'da akademi sahibi 55 kulüp var. Yetenekli gençler kendilerine burada fırsat buluyor. Türkiye'nin de şimdi aynısını yapması gerekiyor diyemem. Bunu yapmak 8-10 yıl süren bir süreç. Psikolojik destek açısından Türkiye'de gençlere daha fazla destek olmalıyız. Antrenmanların hem okullarda hem kulüplerde yapılmasını sağlamak lazım." dedi.

"GELİŞİMİNDE SIKIŞMIŞ GÖZÜKÜYOR"

Berat Özdemir'le ilgili konuşan Alman hoca, "Biraz "Problem Child, problem çocuk" sorunu var. Çok yetenekli olduğunu görebiliyorum ama gelişiminde sıkışmış durumda gözüküyor. Trabzon'daki arkadaşlarımla da görüşüyorum sebebini." ifadelerini kullandı. Kuntz'un bu sözleri bir gurup futbolseveri kızdırdı. Ancak kızanlar kadar Alman hocanın söylediklerinde haklı olduğunu belirtenlerin sayısı da dikkat çekti.

"BELKİ BENİ ARAYIP NELER SÖYLEDİN DİYECEKLER"

Yeni bir yapı oluşturduklarını belirten Stefan Kuntz, "Herkes için en iyi teknik direktörleri, en iyi antrenörleri bulmak zorundayız. Futbolcular için iyi öğrenme süreci 12 ile 14 yaş arasındadır. TFF, Türkiye'nin en iyi kulübü gibi davranması gereken bir kurum. Belki birileri beni arayıp neler söyledin diyecek ama bu benim düşünce tarzım. Hamit Altıntop ile yavaş yavaş yeni bir yapı oluşturmaya başladı ve ben çok iyimserim. Bir şeyler değişecek." dedi.

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Berat Özdemir, Stefan Kuntz, Alman, Milli, Spor, Son Dakika

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