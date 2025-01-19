SULTANLAR Ligi'nde 17'nci hafta bugün oynanan karşılaşmaların ardından sona erdi.
Günün sonuçları şu şekilde:
VakıfBank-Zeren Spor: 2-3
Keçiören Bld. Sigorta Shop- Aydın BBSK: 0-3
Beşiktaş- Fenerbahçe Medicana: 0-3
Kuzeyboru-Aras Kargo: 2-3
Eczacıbaşı Dynavit- Bahçelievler Bld.: 3-0
Nilüfer Bld.- Türk Hava Yolları: 1-3
Galatasaray Daikin- Sarıyer Bld.: 3-0
Son Dakika › Spor › Sultanlar Ligi 17. Hafta Sonuçları Açıklandı - Son Dakika
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