SULTANLAR Ligi'nde 19'uncu haftası bugün oynanan karşılaşmalarla sona erdi.
Günün sonuçları şöyle:
VakıfBank - Bahçelievler Bld.: 3-0
Keçiören Bld. Sigorta Shop - Nilüfer Bld. Eker: 2-3
Aras Kargo - Sarıyer Bld.: 3-1
Galatasaray Daikin - Fenerbahçe Medicana: 0-3
Eczacıbaşı Dynavit - Aydın BBSK: 3-0
Kuzeyboru - Zeren Spor: 3-1
Son Dakika › Spor › Sultanlar Ligi'nde 19. Hafta Sonuçları Açıklandı - Son Dakika
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