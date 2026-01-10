Süper Kupa finali öncesi taraftarlar birbirine girdi - Son Dakika
Spor

Süper Kupa finali öncesi taraftarlar birbirine girdi

Süper Kupa finali öncesi taraftarlar birbirine girdi
10.01.2026 16:12  Güncelleme: 16:19
Süper Kupa finali öncesi taraftarlar birbirine girdi
Süper Kupa finali öncesi Fenerbahçe ve Galatasaray taraftarları arasında kavga çıktı. Polis ekipleri iki grubu ayırmakta zorlanırken, olayların ardından stat çevresinde güvenlik önlemleri artırıldı.

Galatasaray ile Fenerbahçe'nin karşı karşıya geldiği Süper Kupa finali öncesinde stat çevresinde istenmeyen görüntüler yaşandı. Taraftar grupları arasında başlayan sözlü tartışmanın kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştüğü belirtildi.

POLİS EKİPLERİ ZOR AYIRDI

Olayların büyümesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. İki takım taraftarlarının karşı karşıya geldiği kavgada, güvenlik güçleri tarafları ayırmakta zorlandı.

GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Kavgaya ilişkin görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayılırken, taraftarlar yaşananlara tepki gösterdi. Olayın ardından "derbi günlerinde güvenlik önlemleri daha da artırılmalı" yorumları öne çıktı.

Spor

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Pinokyo Net Pinokyo Net:
    bunları tek tek tespit edip maçlardan süresiz men edeceksin ama nerde o yürek kulüplerde 50 9 Yanıtla
  • Bayram Izgoren Bayram Izgoren:
    manyaklar oglum aldiginiz maas 50 bin olsun hadi milyon euro alanlari desteklemeye gidiyosunuz ustune kavga ediyosunuz akil alit gibi degil 34 3 Yanıtla
  • merve cengiz merve cengiz:
    OFFF FENAAA YA GALATASARAY TARAFTARLARI GERÇEKTEN ÇOK CESUR 5 20 Yanıtla
    mustafa sagdic mustafa sagdic:
    araya almasınlar seni 6 0
  • Apple User Apple User:
    sanki savaş 4 4 Yanıtla
  • Uygar Demirbas Uygar Demirbas:
    Geberen oldumu ondan haber ver 2 3 Yanıtla
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
