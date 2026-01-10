Süper Kupa finali öncesi taraftarlar birbirine girdi

Galatasaray ile Fenerbahçe'nin karşı karşıya geldiği Süper Kupa finali öncesinde stat çevresinde istenmeyen görüntüler yaşandı. Taraftar grupları arasında başlayan sözlü tartışmanın kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştüğü belirtildi.
Olayların büyümesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. İki takım taraftarlarının karşı karşıya geldiği kavgada, güvenlik güçleri tarafları ayırmakta zorlandı.
Kavgaya ilişkin görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayılırken, taraftarlar yaşananlara tepki gösterdi. Olayın ardından "derbi günlerinde güvenlik önlemleri daha da artırılmalı" yorumları öne çıktı.
