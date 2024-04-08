Süper Kupa finalinde sahadan çekildiler! İşte Fenerbahçe'nin alması muhtemel cezalar - Son Dakika
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Süper Kupa finalinde sahadan çekildiler! İşte Fenerbahçe'nin alması muhtemel cezalar

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2023 Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Türkiye Kupası şampiyonu Fenerbahçe'nin karşı karşıya geldiği maç Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'nda oynandı. Fenerbahçe maçın 2. dakikasında sahadan çekildi. Peki bundan sonra ne olacak, Fenerbahçe ceza alır mı? Detaylar haberimizde...

08.04.2024 09:09  Güncelleme: 09:15
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Trendyol Süper Lig'in şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası'nın kazananı Fenerbahçe, 2023 Turkcell Süper Kupa final maçında karşı karşıya geldi. Mücadelenin 3. dakikasında sarı-lacivertliler sahadan çekildi. Maçın hakemi Volkan Bayarslan, bir müddet bekledikten sonra maçı tatil etti. Peki bundan sonra ne olacak?

RAPOR BEKLENECEK

Türkiye Futbol Federasyonu ilk olarak müsabaka görevlilerinin raporunu bekleyecek. Müsabaka görevlilerinin raporlarının gelmesinin ardından Disiplin Kurulu'nun görev zamanı başlayacak. TFF Disiplin Kuruları, Fenerbahçe'yi çok büyük ihtimalle hükmen mağlubiyet cezasıyla cezalandıracak. Ardından Disiplin Kurulu'nun kararı Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu tarafından onaylanacak. Tüm bu süreçlerin yaklaşık 1 haftalık süreç içerisinde tamamlanması bekleniyor.

Süper Kupa finalinde sahadan çekildiler! İşte Fenerbahçe'nin alması muhtemel cezalar

TALİMATLAR NE DİYOR?

TFF'nin Süper Kupa ile ilgili talimatında 'bir takım müsabakaya çıkmazsa' başlıklı konunun ciddi yaptırımları var. Böyle bir durumda söz konusu takım Süper Kupa ve Türkiye Kupası'ndan sonraki sezon men edileceği gibi final organizasyonunun tüm masraflarını karşılamakla yükümlü oluyor. Ayrıca kulüp yöneticilerine de ciddi cezaların çıkma ihtimali bulunuyordu. Ancak 'müsabakaya çıkılır ve sahadan çekilme olursa' gibi bir başlık talimatta yok.

Süper Kupa finalinde sahadan çekildiler! İşte Fenerbahçe'nin alması muhtemel cezalar

GÖZLER TFF'YE ÇEVRİLMİŞ DURUMDA

Dolayısıyla Fenerbahçe'nin dün U19 takımını sahadan çekmesi sonrası gözler Türkiye Futbol Federasyonu'na çevrilmiş durumda. TFF Yönetimi Süper Kupa'yla ilgili toplantı yapacak, devamında PFDK sevkleri gerçekleşecek. Sonrasında Galatasaray'ın 3-0 hükmen galip sayılacak.

Süper Kupa finalinde sahadan çekildiler! İşte Fenerbahçe'nin alması muhtemel cezalar

İŞTE FENERBAHÇE'NİN ALMASI MUHTEMEL CEZALAR

  • Bir sonraki sezon şampiyon olsa daha Süper Kupa'da yer almayabilir.
  • Süper Kupa'nın organizasyonu için yapılan masraflar ve organizasyonun iptali nedeniyle TFF'nin karşılaşacağı her türlü zararı tazmin etmekle yükümlü olabilir.
  • Talimatlara aykırı hareket uyarınca para cezaları ve hak mahrumiyeti cezaları verilebilir.

KUPA TÖRENİ YAPILMADI

Fakat Fenerbahçe Kulübü'ne, takımı sahadan çektikleri için nasıl bir ceza çıkacağı net değil. Ayrıca dünkü maç normal süresinde tamamlanamadığı için kupa seremonisi de Şanlıurfa'da yapılamadı. Bunun için TFF'nin Galatasaray'ı resmen 3-0 hükmen galip etmesi gerekiyor. Sarı-Kırmızılı takımın Süper Kupa'yı alacağı tarih de Federasyon tarafından açıklanacak.

Süper Kupa finalinde sahadan çekildiler! İşte Fenerbahçe\'nin alması muhtemel cezalar

Galatasaray, Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Süper Kupa finalinde sahadan çekildiler! İşte Fenerbahçe'nin alması muhtemel cezalar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Mehmet Ali Cetinkaya: Biri cikip şuna hic kimse Fenerbahçeden büyük degildir diyemedi ! Cok sinsi bir adam 10 yılda 0 kupa kabahatli federasyon ) Allah fenerin basindan eksik etmesin seni … ligdede Atacan havlu merak etme ona göre zemin hazirliyorsun zaten 87 54 Yanıtla
  • Tas Ruhi: Bence Ali koç sporu bırakıp siyasete girsin . 70 28 Yanıtla
  • ferhat eser: Beşiktaş ve fenerbahçe ayrı bir lig kurmalı düzen değişmiyorsa biz değişelim ali başkanım 43 33 Yanıtla caglar aydın: Kafa çok güzel böyle olması için özel çaba sarf ediyor musun yoksa fenerli veya beşiktaşlı olunca bu kafayı otomatik mi yaşıyorsun 30 27
  • Ankara null: hiccc 500.cu koyusumuz olacak devami ligte 40 35 Yanıtla ekenel: Tarihinize bakın isterseniz eski stadın kapanışını size koyarak kapattık Yeni stadınızın açılışını yine size çok güzel şekilde koyarak açtık yine tarihe bak derim en çok kim koymuş görürsün ?? 94 42
  • yakup suri : Fenerbahçe hükmen yenilir ama hükmedenlere YENİLMEZ 28 45 Yanıtla
  • Kubilay Turkyilmaz: ALİ KOC FUTBOLA SİYASEY KARİSTİRMA SPOR YÖNETİCİLİĞİ SENİN KAPASİTENİ ASAR. SEN TİCARET YAP TOP OYNAMAK HER KESİN HARCİ DEGİL 45 22 Yanıtla
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