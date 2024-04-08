Trendyol Süper Lig'in şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası'nın kazananı Fenerbahçe, 2023 Turkcell Süper Kupa final maçında karşı karşıya geldi. Mücadelenin 3. dakikasında sarı-lacivertliler sahadan çekildi. Maçın hakemi Volkan Bayarslan, bir müddet bekledikten sonra maçı tatil etti. Peki bundan sonra ne olacak?
Türkiye Futbol Federasyonu ilk olarak müsabaka görevlilerinin raporunu bekleyecek. Müsabaka görevlilerinin raporlarının gelmesinin ardından Disiplin Kurulu'nun görev zamanı başlayacak. TFF Disiplin Kuruları, Fenerbahçe'yi çok büyük ihtimalle hükmen mağlubiyet cezasıyla cezalandıracak. Ardından Disiplin Kurulu'nun kararı Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu tarafından onaylanacak. Tüm bu süreçlerin yaklaşık 1 haftalık süreç içerisinde tamamlanması bekleniyor.
TFF'nin Süper Kupa ile ilgili talimatında 'bir takım müsabakaya çıkmazsa' başlıklı konunun ciddi yaptırımları var. Böyle bir durumda söz konusu takım Süper Kupa ve Türkiye Kupası'ndan sonraki sezon men edileceği gibi final organizasyonunun tüm masraflarını karşılamakla yükümlü oluyor. Ayrıca kulüp yöneticilerine de ciddi cezaların çıkma ihtimali bulunuyordu. Ancak 'müsabakaya çıkılır ve sahadan çekilme olursa' gibi bir başlık talimatta yok.
Dolayısıyla Fenerbahçe'nin dün U19 takımını sahadan çekmesi sonrası gözler Türkiye Futbol Federasyonu'na çevrilmiş durumda. TFF Yönetimi Süper Kupa'yla ilgili toplantı yapacak, devamında PFDK sevkleri gerçekleşecek. Sonrasında Galatasaray'ın 3-0 hükmen galip sayılacak.
Fakat Fenerbahçe Kulübü'ne, takımı sahadan çektikleri için nasıl bir ceza çıkacağı net değil. Ayrıca dünkü maç normal süresinde tamamlanamadığı için kupa seremonisi de Şanlıurfa'da yapılamadı. Bunun için TFF'nin Galatasaray'ı resmen 3-0 hükmen galip etmesi gerekiyor. Sarı-Kırmızılı takımın Süper Kupa'yı alacağı tarih de Federasyon tarafından açıklanacak.
Son Dakika › Spor › Süper Kupa finalinde sahadan çekildiler! İşte Fenerbahçe'nin alması muhtemel cezalar - Son Dakika
Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Başkanı Fevzi Apaydın, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Apaydın, bayram tatili süresince trafik kurallarına riayet edilmesini ve sürücülerin uykusuz ve yorgun bir şekilde araç kullanmamalarını istirham etti. Ayrıca, yollarda yapılacak hatalarla ocakların sönmemesi temennisinde bulundu.
Galatasaray - Fenerbahçe Süper Kupa Finali sonrası Beyaz Futbol programında Ahmet Çakar ve Rasim Ozan Kütahyalı arasında tartışma yaşandı. İki isim arasındaki gerilim artınca sunucu Ertem Şener acilen reklama gitti ve programı erken bitirdi. Kütahyalı, Ahmet Çakar'ın TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ile telefonla görüştüğü ve kahve içmek için davet ettiğini iddia ederek, 'Ateşle oynadın sonra seni kurtardık.' dedi.
Afyonkarahisar'da düzenlenen iftar yemeğinde, Afyonspor Kulüp Başkanı Nadir Güzbey, spor basınıyla bir araya geldi. İftar programında Güzbey, Afyonspor'un mali ve idari konularını paylaşırken, birlik ve beraberlik mesajları verdi.
Afyonkarahisar'da düzenlenen Türkiye Halk Oyunları Kulüpler Arası il yarışmaları sona erdi. Yarışmada birçok kategoride dereceye giren kulüpler ödüllerini aldı.
Şanlıurfa'da gerçekleşen ve Fenerbahçe'nin 4. dakikada sahadan çekilmesiyle yarıda kalan Süper Kupa maçının ardından sarı-lacivertli kafile, İstanbul'a geldi. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, taraftarlar tarafından coşkuyla karşılandı.
Fenerbahçe, Galatasaray ile oynadığı Turkcell Süper Kupa maçından çekilerek Şanlıurfa'dan İstanbul'a döndü. Sabiha Gökçen Havalimanı'na gelen kafilede Fenerbahçe 19 Yaş Altı Futbol Takımı, başkan Ali Koç ve yönetim kurulu üyeleri yer aldı. Az sayıda taraftar tarafından karşılanan kafilede Başkan Koç, taraftarlarla hatıra fotoğrafı çektirdi. Maç, Fenerbahçe'nin 2. dakikada sahadan çekilmesi üzerine hakem tarafından tatil edildi.
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