Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında oynanacak maçlarda görev alacak hakemler açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu'nun sitesinden, Trendyol Süper Lig'in 23. hafta müsabakalarında görev yapacak olan hakemler duyuruldu.
Süper Lig'de 23. haftanın hakemleri şöyle:
Yarın
20.00 Samsunspor - Atakaş Hatayspor: Alper Akarsu
8 Şubat Cumartesi
16.00 Kayserispor - Konyaspor: Çağdaş Altay
19.00 Sivasspor - Beşiktaş: Ali Şansalan
9 Şubat Pazar
13.30 Kasımpaşa - Çaykur Rizespor: Ozan Ergün
16.00 Corendon Alanyaspor - Fenerbahçe: Cihan Aydın
19.00 Antalyaspor - Başakşehir: Zorbay Küçük
19.00 Galatasaray - Adana Demirspor: Oğuzhan Çakır
10 Şubat Pazartesi
20.00 Trabzonspor - Eyüpspor: Mehmet Türkmen
20.00 Bodrum FK - Göztepe: Yasin Kol - İSTANBUL
Son Dakika › Spor › Süper Lig 23. Hafta Hakemleri Açıklandı - Son Dakika
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