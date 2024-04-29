Süper Lig 36. Hafta Fikstürü Açıklandı

Spor

Trendyol Süper Lig'de 36. haftanın fikstürü açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan duyuruya göre tüm maçlar 12 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da oynanacak.

TFF, 36. haftanın programını açıkladı. Buna göre tüm maçlar 12 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da oynanacak.

Süper Lig 36. hafta programı şöyle:

Fenerbahçe - Kayserispor

Trabzonspor - İstanbulspor

Fatih Karagümrük - Galatasaray

Konyaspor - Samsunspor

Adana Demirspor - Gaziantep FK

Sivasspor - RAMS Başakşehir

Kasımpaşa - Antalyaspor

Corendon Alanyaspor - Beşiktaş

Hatayspor - MKE Ankaragücü

Pendikspor - Çaykur Rizespor - İSTANBUL