Trendyol Süper Lig'de 38. ve son haftanın programı belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'de 38. haftanın programını duyurdu. TFF'nin sitesinden yapılan açıklamaya göre müsabakalar 30 Mayıs Cuma, 31 Mayıs Cumartesi ve 1 Haziran Pazar günü oynanacak.
Süper Lig'de 38. haftanın programı şu şekilde:
30 Mayıs Cuma
20.00 Galatasaray - RAMS Başakşehir
20.00 Antalyaspor - Trabzonspor
20.00 Kasımpaşa - Göztepe
31 Mayıs Cumartesi
16.00 Fenerbahçe - Konyaspor
16.00 Çaykur Rizespor - Atakaş Hatayspor
19.00 Adana Demirspor - Gaziantep FK
19.00 Corendon Alanyaspor - Sivasspor
1 Haziran Pazar
19.00 Samsunspor - Kayserispor
Son Dakika › Spor › Süper Lig 38. Hafta Programı Açıklandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?