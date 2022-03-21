Süper Lig'de 30'uncu haftanın ardından - Son Dakika

-Haftanın olayı: 3 puanı 3 penaltı golü getirdi

-Fenerbahçe'den kritik galibiyet

-Emre Mor hat-trick yaptı, Karagümrük kazandı-Altay'da Serkan Özbalta depremi-Antalyaspor çıkışını sürdürdü

Sezer AFŞAR/ İSTANBUL, - Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 30'uncu haftası, dün oynanan 4 maçla geride kaldı. Geride kalan haftada oynanan 10 karşılaşmada 32 gol atılırken 3.2 gol ortalaması yakalandı.Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 30'uncu haftasında ev sahibi ekiplerin dominasyonu dikkat çekti. Geride kalan haftada ev sahibi takımlar, 7 galibiyet alırken 1 karşılaşma da berabere sonuçlandı. 30'uncu haftada deplasmanda kazanmayı başaran takımlar ise Kasımpaşa ve Aytemiz Alanyaspor oldu.HAFTANIN OLAYI: 3 PUANI 3 PENALTI GOLÜ GETİRDİSüper Lig'in 30'uncu haftasında oynanan Karadeniz derbisinde Çaykur Rizespor, Trabzonspor'u konuk etti. Yoğun kar yağışı nedeniyle 15 dakika geç başlayan karşılaşma, büyük heyecana sahne oldu. İlk yarısı 0-0 sona eren karşılaşmanın 2'nci yarısı 5 gole sahne olurken Çaykur Rizespor, sahadan 3-2 galip ayrılarak kümede kalma yarışında önemli bir 3 puanı hanesine yazdırmayı başardı. Rize ekibine galibiyeti getiren golleri ise 59, 64 ve 90+4'üncü dakikalarda penaltıdan Joel Pohjanpalo kaydetti. Bu sonucun ardından lider Trabzonspor, ligdeki 2'nci mağlubiyetini alırken 13 maçlık yenilmezlik serisi de sona erdi.FENERBAHÇE'DEN KRİTİK GALİBİYETSüper Lig'in 30'uncu haftasının en dikkat çeken karşılaşmasında Fenerbahçe, İttifak Holding Konyaspor'u konuk etti. 3'üncü sıradaki Fenerbahçe, 2'nci sırada yer alan Konyaspor'u 1-0 geriye düştüğü karşılaşmada 2-1 mağlup ederek ligdeki yenilmezlik serisini 6 maça çıkardı ve rakibiyle arasındaki puan farkını 2'ye indirmeyi başardı. Sarı-lacivertli ekibin Güney Koreli savunmacısı Kim Min-jae, Konyaspor karşısında attığı gol ile sarı lacivertli forma altında ilk kez bir maçta gol atma başarısı gösterdi.EMRE MOR HAT-TRICK YAPTI, KARAGÜMRÜK KAZANDISüper Lig'in 30'uncu haftasında VavaCars Fatih Karagümrük, Yukatel Kayserispor'u konuk etti. İstanbul temsilcisi, sahadan 3-0 galip ayrılarak son 5 maçta 3'üncü galibiyetini elde etti. Karagümrük'e galibiyeti getiren golleri ise Emre Mor kaydetti. 24 yaşındaki oyuncu, Kayserispor karşında attığı 3 golle profesyonel kariyerinin ilk hat-trick'ini de yapmış oldu.ALTAY'DA SERKAN ÖZBALTA DEPREMİSüper Lig'in 30'uncu haftasında Demir Grup Sivasspor, Altay'ı konuk etti. İzmir ekibi karşılaşmada 1-0 öne geçmesine rağmen Kayode ve Yatabare'nin gollerine engel olamayınca sahadan 2-1 mağlup ayrıldı. Altay'da Mert Nobre'nin yerine teknik direktörlük görevine getirilen Serkan Özbalta, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada yönetime istifasını sunacağını belirtti. İzmir ekibinin başında çıktığı 7 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan ve takımın ligde kalma umutlarını artıran Özbalta yaptığı açıklamada, "Kulübümüzün yetkilileri ile nezaket çerçevesinde görüşüp, prosedürü kulüp müdürümüz ve yöneticilerimiz ile görüşüp sunacağız. Artık devam edemeyeceğim bilgisini kendilerine sunacağım" diyerek istifa edeceğinin sinyalini verdi.ANTALYASPOR ÇIKIŞINI SÜRDÜRDÜSüper Lig'in 30'uncu haftasında Fraport TAV Antalyaspor, sahasında GZT Giresunspor ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmadan 4-1 galip ayrılmayı başaran Akdeniz ekibi, ligdeki yenilmezlik serisini de 8 maça çıkarmış oldu. Süper Lig'de oynadığı son 8 maçta 5 galibiyet 3 beraberlik alarak 18 puan toplayan Antalyaspor, puanını 41'e yükseltti ve haftayı 10'uncu sırada kapattı. Küme düşme hattıyla arasındaki puan farkını 12'ye çıkaran kırmızı-beyazlı ekip, kalan 8 hafta öncesinde derin bir nefes aldı.



