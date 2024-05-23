Süper Lig\'de 38. Hafta Hakemleri Belli Oldu

Trendyol Süper Lig'de 38. ve son hafta müsabakalarında düdük çalacak hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, karşılaşmalarda görev yapacak hakemler şunlar:
Yarın:
20.00 Corendon Alanyaspor-Bitexen Antalyaspor: Halil Umut Meler
25 Mayıs Cumartesi:
16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Yılport Samsunspor: Mehmet Türkmen
19.00 EMS Yapı Sivasspor-Mondihome Kayserispor: Murat Erdoğan
26 Mayıs Pazar:
19.00 Fenerbahçe- İstanbulspor: Volkan Bayarslan
19.00 TÜMOSAN Konyaspor- Galatasaray: Tugay Kaan Numanoğlu
19.00 Siltaş Yapı Pendikspor- Gaziantep FK: Direnç Tonusluoğlu
19.00 Yukatel Adana Demirspor-RAMS Başakşehir: Burak Şeker
19.00 Kasımpaşa- Beşiktaş: Bahattin Şimşek
19.00 Trabzonspor- MKE Ankaragücü: Atilla Karaoğlan
19.00 Atakaş Hatayspor-Çaykur Rizespor: Abdulkadir Bitigen
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