Süper Lig'de 38. Hafta Hakemleri Belli Oldu - Son Dakika
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Süper Lig'de 38. Hafta Hakemleri Belli Oldu

Süper Lig\'de 38. Hafta Hakemleri Belli Oldu

Trendyol Süper Lig'de 38. ve son hafta müsabakalarında görev yapacak hakemler açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, farklı maçlarda görev alacak hakemler belirlendi.

23.05.2024 12:16
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Trendyol Süper Lig'de 38. ve son hafta müsabakalarında düdük çalacak hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, karşılaşmalarda görev yapacak hakemler şunlar:

Yarın:

20.00 Corendon Alanyaspor-Bitexen Antalyaspor: Halil Umut Meler

25 Mayıs Cumartesi:

16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Yılport Samsunspor: Mehmet Türkmen

19.00 EMS Yapı Sivasspor-Mondihome Kayserispor: Murat Erdoğan

26 Mayıs Pazar:

19.00 Fenerbahçe- İstanbulspor: Volkan Bayarslan

19.00 TÜMOSAN Konyaspor- Galatasaray: Tugay Kaan Numanoğlu

19.00 Siltaş Yapı Pendikspor- Gaziantep FK: Direnç Tonusluoğlu

19.00 Yukatel Adana Demirspor-RAMS Başakşehir: Burak Şeker

19.00 Kasımpaşa- Beşiktaş: Bahattin Şimşek

19.00 Trabzonspor- MKE Ankaragücü: Atilla Karaoğlan

19.00 Atakaş Hatayspor-Çaykur Rizespor: Abdulkadir Bitigen

Kaynak: AA

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