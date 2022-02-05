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Süper Lig'de 6 parametrede 6 farklı lider - Son Dakika

Süper Lig'de 6 parametrede 6 farklı lider

05.02.2022 10:11
Süper Lig'de 6 parametrede 6 farklı lider

İsabetli şut lideri TrabzonsporŞut pasında Başakşehir zirvedeFenerbahçe, rakip sahada top kazanmada ilk sıradaKazanılan ofansif 1'e 1'de GalatasarayKonyaspor, başarılı anahtar pas ortalamasında liderAtak organizasyonlarında Adana Demirspor göze çarpıyorSezer AFŞAR / İSTANBUL, - Spor Toto...

İsabetli şut lideri Trabzonspor

Şut pasında Başakşehir zirvede

Fenerbahçe, rakip sahada top kazanmada ilk sıradaKazanılan ofansif 1'e 1'de Galatasaray Konyaspor, başarılı anahtar pas ortalamasında liderAtak organizasyonlarında Adana Demirspor göze çarpıyor

Sezer AFŞAR/ İSTANBUL, - Spor Toto Süper Lig'de ilk 23 hafta istatistikleri baz alındığında 6 farklı istatistik kategorisinde 6 farklı takım ilk sırada yer alıyor. Spor Toto Süper Lig'de 24'üncü hafta dün oynanan iki karşılaşma ile başladı. 271 farklı ligi kapsayan, 100'den fazla parametrede futbol veri karşılaştırma platformu Comparisonator'un hazırladığı rapora göre geride kalan 23 haftada istatistik kategorilerinden 6 tanesinde 6 farklı takım ilk sırada bulunuyor. Ligde lider durumda yer alan Trabzonspor, isabetli şut kategorisinde ilk sırada kendine yer buldu. Maç başına 5.65 isabetli şut ile ilk sırada yer alan bordo-mavili ekibi, 5.48 ile Beşiktaş, 5.45 ile Medipol Başakşehir, 5.39 ile Fenerbahçe ve 5.35 ile Adana Demirspor takip etti.ŞUT PASINDA BAŞAKŞEHİR ZİRVEDEŞut pası kategorisine bakıldığında ise zirvede Medipol Başakşehir yer alıyor. Emre Belözoğlu'nun gelişi ile birlikte ofansif istatistiklerde ciddi bir aşama kaydeden İstanbul ekibi, maç başına 7.95 şut pası ile bu alanda 1'inci durumda. Bu parametrede Başakşehir'i, 7.43 ile Beşiktaş, 7.13 ile Trabzonspor, 7.09 ile Galatasaray ve 7.05 ile İttifak Holding Konyaspor izledi.FENERBAHÇE, RAKİP SAHADA TOP KAZANMADA İLK SIRADAComparisonator'un verilerine göre rakip sahada top kazanma kategorisinde ise Fenerbahçe'nin üstünlüğü göze çarpıyor. Lig ortalamasının 9.64 olduğu bu alanda Fenerbahçe maç başına yakaladığı 13.17 ortalama ile ilk sırada bulunuyor. Fenerbahçe'yi, 12.13 ile Altay, 12.04 ile Göztepe, 11.13 ile Beşiktaş ve 11.00 ortalama ile Antalyaspor izliyor.KAZANILAN OFANSİF 1'E 1'DE GALATASARAYOfansif 1'e 1 parametresinde ise ligde zor bir dönem geçiren Galatasaray ilk sırada yer alıyor. Lig ortalamasının 34.78 olduğu bu alanda sarı-kırmızılı ekip, 38.52 ortalama ile zirvede kendisine yer buldu. Galatasaray'ı bu alanda 38.04 ile Çaykur Rizespor, 37.30 ile Göztepe, 37.09 ile Yeni Malatyaspor ve 36.96 ile Altay izledi.KONYASPOR, BAŞARILI ANAHTAR PAS ORTALAMASINDA LİDERSpor Toto Süper Lig'in bu sezonki sürpriz takımı konumunda yer alan İttifak Holding Konyaspor, başarılı anahtar pasta zirvede yer aldı. Lig ortalamasının 3.27 olduğu bu parametrede Konyaspor, 4.59 ortalama ile 1'inci durumda. Yeşil-beyazlı ekibi, bu alanda 4.04 ile Fenerbahçe izlerken, Adana Demirspor 4.00 ile 3'üncü, Galatasaray 3.83 ile 4'üncü, Göztepe ise 3.78 ortalama ile 5'inci sırada bulunuyor.ATAK ORGANİZASYONLARINDA ADANA DEMİRSPOR GÖZE ÇARPIYOR

Teknik direktör Vincenzo Montella ile birlikte taraflı tarafsız herkes tarafından oynadığı oyun ile takdir toplayan Adana Demirspor, göze hoş gelen futbolunun bir sonucu olarak başarılı atak organizasyonlarında ilk sırada bulunuyor. Lig ortalamasının 23.26 olduğu bu alanda Adana ekibi, 26.83 ortalama ile 1'inci konumda bulunuyor. Bu alanda Fenerbahçe 25.52 ile 2'nci, Aytemiz Alanyaspor 25.04 ile 3'üncü, Beşiktaş 25.00 ile 4'üncü, Konyaspor ise 24.95 ile 5'inci sırada kendisine yer buldu.


Süper Lig'de 6 parametrede 6 farklı lider
Süper Lig'de 6 parametrede 6 farklı lider
Süper Lig'de 6 parametrede 6 farklı lider
Süper Lig'de 6 parametrede 6 farklı lider
Süper Lig'de 6 parametrede 6 farklı lider
Süper Lig'de 6 parametrede 6 farklı lider
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Spor Toto Süper Lig, Adana Demirspor, Başakşehir, Adana, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Süper Lig'de 6 parametrede 6 farklı lider - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Süper Lig'de 6 parametrede 6 farklı lider - Son Dakika
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