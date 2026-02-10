Süper Lig devinin yıldızı takımdan ayrılıyor mu? Resmi açıklama geldi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Süper Lig devinin yıldızı takımdan ayrılıyor mu? Resmi açıklama geldi

Süper Lig devinin yıldızı takımdan ayrılıyor mu? Resmi açıklama geldi
10.02.2026 09:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş'ta Rafa Silva'nın ayrılığının ardından Vaclav Cerny'nin de mutsuz olduğu, menajerini İstanbul'a çağırdığı ve sezon sonunda ayrılmak istediği öne sürüldü. Beşiktaş, Vaclav Cerny'nin takımdan ayrılmak istediği yönündeki iddiaları yalanladı.

Beşiktaş'ta Rafa Silva'nın ayrılığıyla sonuçlanan sürecin ardından benzer bir kriz Vaclav Cerny cephesinde yaşanıyor. Portekizli futbolcu Rafa Silva'nın takımdan ayrılmasının ardından siyah-beyazlılarda bu kez Cerny'nin ayrılmak istediği iddia edildi.

FANATİK: CERNY MUTSUZ

Fanatik'te yer alan habere göre Vaclav Cerny, Beşiktaş'ta mutsuz olduğunu yönetime iletti. Çek futbolcunun ara transfer döneminde takımdan ayrılmak istediği ancak yönetimin bu talebe izin vermediği belirtildi.

Süper Lig devinde bir kriz daha! Yıldız isim 'Ben gidiyorum' dedi

MENAJERİNİ İSTANBUL'A ÇAĞIRDI

Haberde, Cerny'nin menajeri David Nehoda'yı İstanbul'a çağırdığı ve yapılan görüşmede futbolcusunun kesin olarak ayrılmak istediğinin yönetime aktarıldığı ifade edildi. Ara transfer döneminde ayrılığa onay çıkmasa da Cerny'nin geri adım atmadığı kaydedildi.

Süper Lig devinde bir kriz daha! Yıldız isim 'Ben gidiyorum' dedi

SEZON SONU İÇİN TALİMAT VERDİ

Vaclav Cerny'nin, sezon sonunda takımdan ayrılmak için menajerine talimat verdiği ve menajerinin de yeni kulüp arayışlarına başladığı öne sürüldü.

PERFORMANSI

Vaclav Cerny, Beşiktaş formasıyla bu sezon 19 maçta görev aldı. Çek futbolcu, siyah-beyazlı ekipte 6 gol atarken 6 da asist yaptı.

BEŞİKTAŞ'TAN YALANLAMA GELDİ

Beşiktaş, Vaclav Cerny'nin takımdan ayrılmak istediği yönündeki iddiaları yalanladı.

Süper Lig devinde bir kriz daha! Yıldız isim 'Ben gidiyorum' dedi, resmi açıklama geldi

Rafa Silva, İstanbul, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Süper Lig devinin yıldızı takımdan ayrılıyor mu? Resmi açıklama geldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Yusuf Çarman Yusuf Çarman:
    Adam haklı, Sergen Salih ve ersine verdiği değeri top oynayan adamlara vermiyor. 42 1 Yanıtla
  • Byaydin Yeniden Byaydin Yeniden:
    Ülkenin Halkın Durumuna bakın yapılan haberlere bakın.. eskiden devlet dairesinde çalışan bir işçi 2 çocugunu okutabiliyor evinin kira ve diger giderlerinide karşılayabiliyordu.. Bugün aldıgı maaş ile Beeelllki sadece Kira ödeyebiliyor 22 10 Yanıtla
    kenan sar kenan sar:
    çok haklısın ama halk uyanmıyor 12 3
  • Argan Çınar Argan Çınar:
    fb gel 4 8 Yanıtla
  • Koray ERDOGAN Koray ERDOGAN:
    Beşiktaş da tek sıkıntı yönetim , Sergen yalçınla olacak iş değil !!! 6 2 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Süper Lig devinin eski yıldızı yetişkin film oyuncusuyla evleniyor Süper Lig devinin eski yıldızı yetişkin film oyuncusuyla evleniyor
Şikayet Osman Gökçek’ten Bakanlık, CHP’den istifa eden belediye başkanı için harekete geçti Şikayet Osman Gökçek'ten! Bakanlık, CHP'den istifa eden belediye başkanı için harekete geçti
Beşar Esad hakkında şok iddia: Kendisine kadın temin eden sevgilisini öldürttü Beşar Esad hakkında şok iddia: Kendisine kadın temin eden sevgilisini öldürttü
Skandal öneri “Kadın ithal edelim“ dedi, partiden atıldı Skandal öneri! "Kadın ithal edelim" dedi, partiden atıldı
Polis memurunun dövülerek öldürüldüğü TÜVTÜRK asıl şimdi yandı Polis memurunun dövülerek öldürüldüğü TÜVTÜRK asıl şimdi yandı
Kap geldi İşte Jhon Duran’ın yeni takımı Kap geldi! İşte Jhon Duran'ın yeni takımı
Sapık milyarderin gizemli sevgilisine bırakmak istediği miras ortaya çıktı Miktar inanılmaz Sapık milyarderin gizemli sevgilisine bırakmak istediği miras ortaya çıktı! Miktar inanılmaz
Emeklileri ve emekli olacakları yakından ilgilendiren sistem değişiyor Emeklileri ve emekli olacakları yakından ilgilendiren sistem değişiyor

11:53
Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye 100 milyon euroluk tarihi fark
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye 100 milyon euroluk tarihi fark
11:38
İrfan Can Kahveci’ye büyük şok Fener’den gittiğinden beri yüzü gülmedi
İrfan Can Kahveci'ye büyük şok! Fener'den gittiğinden beri yüzü gülmedi
11:36
Akaryakıta okkalı zam geliyor İşte yeni fiyatlar
Akaryakıta okkalı zam geliyor! İşte yeni fiyatlar
11:36
Tacizci amca, Ajda Pekkan’ın vokalistini canından bezdirdi
Tacizci amca, Ajda Pekkan'ın vokalistini canından bezdirdi
11:33
Kante ilk maçında gördüklerine inanamadı: En iyi şekilde karşılık veririm
Kante ilk maçında gördüklerine inanamadı: En iyi şekilde karşılık veririm
11:19
Taner Çağlı tahliye edildi Mehmet Akif Ersoy’la ilgili olay itiraf: Sevgilimle de...
Taner Çağlı tahliye edildi! Mehmet Akif Ersoy'la ilgili olay itiraf: Sevgilimle de...
10:59
Polis memurunun dövülerek öldürüldüğü TÜVTÜRK’teki koşullar vatandaşı isyan ettirdi
Polis memurunun dövülerek öldürüldüğü TÜVTÜRK'teki koşullar vatandaşı isyan ettirdi
10:26
Dünya her şeyi anlatmasını beklerken, o tek bir cümle sarf etmiş
Dünya her şeyi anlatmasını beklerken, o tek bir cümle sarf etmiş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2026 12:06:49. #7.11#
SON DAKİKA: Süper Lig devinin yıldızı takımdan ayrılıyor mu? Resmi açıklama geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.