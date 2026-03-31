Süper Lig devinden Yves Bissouma bombası

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, orta saha için dikkat çeken bir ismi gündemine aldı.

BISSOUma İÇİN EN CİDDİ ADAY

TeamTalk’ta yer alan habere göre Tottenham’dan ayrılması beklenen Yves Bissouma ile en ciddi şekilde ilgilenen kulüp Fenerbahçe oldu.

ORTA SAHAYA GÜÇLÜ TAKVİYE PLANI

Sarı-lacivertlilerin, dinamik yapısı ve Premier Lig tecrübesiyle öne çıkan Malili futbolcuyu kadrosuna katmak istediği ifade edildi.

TRANSFERDE REKABET OLABİLİR

Bissouma’nın durumunu yakından takip eden başka kulüplerin de olduğu belirtilirken, Fenerbahçe’nin transferde öne çıktığı aktarıldı.