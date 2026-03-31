Süper Lig devinden Yves Bissouma bombası

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, orta saha için dikkat çeken bir ismi gündemine aldı.
TeamTalk’ta yer alan habere göre Tottenham’dan ayrılması beklenen Yves Bissouma ile en ciddi şekilde ilgilenen kulüp Fenerbahçe oldu.
Sarı-lacivertlilerin, dinamik yapısı ve Premier Lig tecrübesiyle öne çıkan Malili futbolcuyu kadrosuna katmak istediği ifade edildi.
Bissouma’nın durumunu yakından takip eden başka kulüplerin de olduğu belirtilirken, Fenerbahçe’nin transferde öne çıktığı aktarıldı.
