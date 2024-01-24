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Anthony Martial, Manchester United'da sezonu tamamlayacak - Son Dakika
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Anthony Martial, Manchester United'da sezonu tamamlayacak

Manchester United'ın 28 yaşındaki futbolcusu Anthony Martial, bıçak altına yattıktan sonra sezonu İngiliz ekibinde tamamlayacak. Martial, sözleşmesini tamamladıktan sonra bonservissiz olarak takımdan ayrılacak. Bu sezon 19 maçta forma giyen Martial, 2 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.

Anthony Martial, Manchester United\'da sezonu tamamlayacak
24.01.2024 - 15:35,  Güncelleme: 15:39
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Manchester United'ın 28 yaşındaki futbolcusu Anthony Martial, bıçak altına yattı. Adı Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılan Fransız yıldız, sezonu İngiliz ekibinde tamamlayacak.

BONSERVİSSİZ AYRILACAK

Fabrizio Romano'nun haberine göre, Martial geçirdiği ameliyat sonrası sezonun sonunu Manchester United'da getirecek. Fransız yıldız, İngiliz ekibiyle sözleşmesini tamamlaması sonrası bonservissiz olarak takımdan ayrılacak.

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Martial bu sezon Manchester United formasıyla 19 maça çıktı. Fransız yıldız, bu karşılaşmalarda 2 gol ve 2 asistlik katkı verdi.

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