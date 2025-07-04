Süper Lig Fikstürü Çekildi

Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonunun ilk büyük maçı Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında 5. haftada oynanacak.
Süper Lig'de yeni sezon fikstür çekimi, Türkiye Futbol Federasyonunun Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirildi.
Fikstür çekiminde Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un yeni sezonda aralarında yapacakları karşılaşmaların haftaları da belli oldu.
Yeni sezondaki Fenerbahçe-Galatasaray derbisi, 14. haftada oynanacak.
Buna göre ligdeki ilk büyük maç, Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında 5. haftada İstanbul'da yapılacak.
Süper Lig'in ilk yarısında büyük maçların oynanacağı haftalar şöyle:
5. hafta: Fenerbahçe-Trabzonspor
8. hafta: Galatasaray-Beşiktaş
11. hafta: Beşiktaş-Fenerbahçe, Galatasaray-Trabzonspor
14. hafta: Fenerbahçe-Galatasaray
16. hafta: Trabzonspor-Beşiktaş
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