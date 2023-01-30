Süper Lig hakemine benzerlik Trabzonlu manavın hayatını kabusa çevirdi! Telefonu alıp karakola koştu - Son Dakika
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Süper Lig hakemine benzerlik Trabzonlu manavın hayatını kabusa çevirdi! Telefonu alıp karakola koştu

30.01.2023 13:33

Trabzon'un Sürmene ilçesinde yaşayan ve mesleği manav olan Yasin Kol'un, Süper Lig hakemi Yasin Kol ile hem fiziksel hem de isim benzerliğinin olması hayatını zindana çevirdi. Sosyal medya hesabının hakeme ait olduğunu sanan taraftarların küfür ve hakaretlerine maruz kalan manav Kol, "3-4 aydan beri aynı sıkıntılarla karşılaşıyorum. En son dayanamadım, gittim şikayette bulundum. Rahatsızlık duydum. Üzülüyorum böyle durumlardan dolayı. Hakaretler ediyorlar, kaldıramıyorum." dedi.

Sürmene'de manavlık yapan Yasin Kol, Süper Lig'de de düdük çalan Trabzon bölgesi hakemlerinden Yasin Kol ile aynı adı-soyadı taşıması ve fiziksel benzerliği nedeniyle sıkıntılı günler geçiriyor. Yasin Kol, tecrübeli hakemin yönettiği maçlardan sonra küfür ve hakaretlere maruz kaldığını belirtti.

"HAKARETLER EDİYORLAR, KALDIRAMIYORUM"

Hakem Yasin Kol'un yönettiği her maç sonrası hakaretler aldığını söyleyen manav Yasin Kol, "Hakem Yasin Kol ile uzaktan akrabayız. İsim benzerliğinden dolayı bana hakaretler, küfürler, ağır sözler kullanılıyor. 3-4 aydan beri aynı sıkıntılarla karşılaşıyorum. En son dayanamadım, gittim şikayette bulundum. Rahatsızlık duydum. Üzülüyorum böyle durumlardan dolayı. Hakaretler ediyorlar, kaldıramıyorum. Facebook hesabımı kapattım ama bu kez Instagram'dan yazıyorlar. İsim ve soy isimlerimiz tutuyor. Bana devamlı ağza alınmayacak kelimeler söylüyorlar. Hakaret ediyorlar. Aynı köydeniz ama o doğma büyüme İstanbul'da görevini yapıyor. Ben Trabzon Sürmene'de oturuyorum. Manavlıkla uğraşıyorum. Sadece isim benzerliğinden dolayı hakaret ediyorlar." diye konuştu.

Süper Lig hakemine benzeyen Trabzonlu manavın hayatı kabusa döndü! Suç duyurusunda bulundu
Manav Yasin Kol

"STRESE SOKUYORLAR BENİ"

Yaşadıkları nedeniyle maç izleme keyfini de kaybettiğini belirten Kol, "Elimden geldiği kadar telefon kullanmamaya çalışıyorum. Devamlı hakaretler duyuyorum. 2 yıllık evliyim. Onlar da üzülüyor. Ben de bunalıyorum bu olaylarla karşılaştıktan sonra. Sıkıntı verici şeyler. Aslında ben maç izlemeyi çok severim ama hevesimi kırıyorlar, izleyemiyorum, strese sokuyorlar beni. Hayatta en çok sevdiğim şey maç, onu da izlememeye karar verdim." dedi.

Süper Lig hakemine benzeyen Trabzonlu manavın hayatı kabusa döndü! Suç duyurusunda bulundu
Hakem Yasin Kol

"TARAFTARI MEMNUN ETME ŞANSI YOK"

Hakem Yasin Kol'un maç yönettiği günlerde strese girdiğini kaydeden manav Kol, "Yasin Kol'un yönettiği maçları izleyemiyorum. Hata da yaptığını zannetmiyorum. Taraftarı memnun etme şansı yok. Yasin Kol maçı yönetiyor, hakaretleri ben ve ailem yiyoruz. Maçları doğru da yönetse yanlış da yönetse lafları ben işitiyorum. Küfür hiçbir maçta, hiçbir yerde olmaması gereken bir şey. Bu durumdan eşim de ailem de rahatsız oluyor. Türk futbolunun ilerlemesi için küfrün her yerden kalkması lazım." diye konuştu.

Süper Lig hakemine benzeyen Trabzonlu manavın hayatı kabusa döndü! Suç duyurusunda bulundu
Süper Lig hakemine benzeyen Trabzonlu manavın hayatı kabusa döndü! Suç duyurusunda bulundu
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Trabzon, Sürmene, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Süper Lig hakemine benzerlik Trabzonlu manavın hayatını kabusa çevirdi! Telefonu alıp karakola koştu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Süper Lig hakemine benzerlik Trabzonlu manavın hayatını kabusa çevirdi! Telefonu alıp karakola koştu - Son Dakika
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