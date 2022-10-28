Galatasaray konuk olduğu Fatih Karagümrük net skorla devirdi

Fatih Karagümrük ile Galatasaray, Süper Lig'in 12. haftasında Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi konuk ekip 2-0 kazandı.
Karşılaşmaya etkili başlayan Galatasaray, Karagümrük kalesinde tehlikeli pozisyonlar yaratırken kaleci Viviano müthiş performansıyla dikkat çekti. İstanbul ekibinde 33. dakikada Adnan Uğur'un kırmızı kart görmesiyle ibre tamamen Galatasaray'a döndü.
Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 60. dakikada Emre Taşdemir ve 85. dakikada Juan Mata kaydetti. İki futbolcu da bu sezon ilk gollerini atarken mücadeleyi sarı-kırmızılılar 2-0 kazandı ve 3 maçlık galibiyet hasretine son verdi.
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