Galatasaray konuk olduğu Fatih Karagümrük net skorla devirdi - Son Dakika
Üye Girişi

Galatasaray konuk olduğu Fatih Karagümrük net skorla devirdi

28.10.2022 22:04

Galatasaray, Süper Lig'in 12. haftasında konuk olduğu Fatih Karagümrük'ü Emre Taşdemir ve Mata'nın golleriyle 2-0 yendi. Galatasaray, puanını 21'e yükseltirken 3 maç sonra galibiyete ulaştı. Fatih Karagümrük ise 2 maçlık galibiyet serisi sonrası kaybederken 12 puanda kaldı.

Fatih Karagümrük ile Galatasaray, Süper Lig'in 12. haftasında Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi konuk ekip 2-0 kazandı.

KARAGÜMRÜK 10 KİŞİ KALDI

Karşılaşmaya etkili başlayan Galatasaray, Karagümrük kalesinde tehlikeli pozisyonlar yaratırken kaleci Viviano müthiş performansıyla dikkat çekti. İstanbul ekibinde 33. dakikada Adnan Uğur'un kırmızı kart görmesiyle ibre tamamen Galatasaray'a döndü.

Aslan galibiyet hasretine son verdi! Galatasaray, Fatih Karagümrük'ü rahat geçti

SİFTAH YAPIP, GALİBİYETİ GETİRDİLER

Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 60. dakikada Emre Taşdemir ve 85. dakikada Juan Mata kaydetti. İki futbolcu da bu sezon ilk gollerini atarken mücadeleyi sarı-kırmızılılar 2-0 kazandı ve 3 maçlık galibiyet hasretine son verdi.

Aslan galibiyet hasretine son verdi! Galatasaray, Fatih Karagümrük'ü rahat geçti
YORUMLAR
500
Galatasaraylı Emre Taşdemir, 2149 gün sonra ligde golle buluştu Galatasaraylı Emre Taşdemir, 2149 gün sonra ligde golle buluştu Galatasaray taraftarı Fatih Karagümrük maçına özel hazırlanan formanın satışa çıkarılması için seferber oldu Galatasaray taraftarı Fatih Karagümrük maçına özel hazırlanan formanın satışa çıkarılması için seferber oldu

Fatih Karagümrük, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray konuk olduğu Fatih Karagümrük net skorla devirdi - Son Dakika


Son Dakika
22:41 Euroleague derbisini Anadolu Efes'i deviren Fenerbahçe kazandı
22:27 Malatya'da 4.1 şiddetinde deprem oldu
22:24 Taraftarı mest eden tablo! Mertens ve Oliveira maç biter bitmez Mata'ya koştu
22:06 İşte 16 başlıkta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı Türkiye Yüzyılı vizyonu...
21:58 Galatasaray konuk olduğu Fatih Karagümrük net skorla devirdi
21:43 Galatasaraylı Emre Taşdemir, 2149 gün sonra ligde golle buluştu
21:35 Koğuştaki kadın askerlerin dans görüntüleri Savunma Bakanlığı'nı harekete geçirdi
21:11 Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City'nin LGBT hamlesi Türk futbolseverlerin tepkisini çekti
19:50 Yerli otomobil Togg'un piyasaya sürüleceği renkler belli oldu
11:20 Direğe çıkan hayranları Haluk Levent'i sinirlendirdi: Burası şehit ismi verilmiş bir park
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.10.2022 22:54:33. #1.12#
SON DAKİKA: Galatasaray konuk olduğu Fatih Karagümrük net skorla devirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement