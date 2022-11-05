Galatasaray, sahasında Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti - Son Dakika
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Galatasaray, sahasında Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti

05.11.2022 22:04

Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray, sahasında Beşiktaş'ı 2-1 yendi. Sarı-kırmızılılarda Mauro Icardi, attığı 2 gol ile takımına galibiyeti getiren isim oldu. Bu sonuçla Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray ilk derbisinden zaferle ayrılırken, Şenol Güneş ile Beşiktaş'ın başında 2. maçında ilk yenilgisini almış oldu.

Galatasaray ile Beşiktaş, Süper Lig'in 13. haftasında Nef Stadı'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi sarı-kırmızılılar 2-1 kazandı.

KARŞILIKLI GOLLER

Karşılaşmaya oldukça etkili başlayan Galatasaray, 18. dakikada Mauro Icardi'nin golüyle 1-0 öne geçti. Sarı-kırmızılılara cevabı ise 28. dakikada Cenk Tosun verdi. Ağları havalandıran milli futbolcu skora dengeyi getirirken, soyunma odasına 1-1'lik eşitlikle gidildi.

Mauro Icardi derbide resital yaptı! Galatasaray, Beşiktaş'a şans tanımadı

ICARDI GALİBİYETİ GETİRDİ

İkinci yarı oyuna daha fazla ağırlığını koyan Galatasaray, 59. dakikada yine Icardi'nin attığı gol ile durumu 2-1'e getirdi. Kalan dakikalarda Beşiktaş oldukça silik bir oyun sergilerken, direkleri döven sarı-kırmızılılar ise başka gol bulamadı. Mücadele 2-1 sona erdi.

Mauro Icardi derbide resital yaptı! Galatasaray, Beşiktaş'a şans tanımadı

2020'DEN BU YANA İLKİ BAŞARDI

Beşiktaş'a 2 gol atan Mauro Icardi, Eylül 2020'de oynanan PSG-Reims maçından bu yana ilk kez bir lig maçında 2 gol birden atmayı başardı.

Mauro Icardi derbide resital yaptı! Galatasaray, Beşiktaş'a şans tanımadı

OKAN BURUK'UN İLK DERBİ GALİBİYETİ

Okan Buruk, Galatasaray'ın başında çıktığı ilk derbide sahadan zaferle ayrılırken, Beşiktaş ise Şenol Güneş yönetimindeki 2. maçında mağlubiyet aldı.

Mauro Icardi derbide resital yaptı! Galatasaray, Beşiktaş'a şans tanımadı

GALATASARAY ZİRVEYE TUTUNDU

Bu sonuçla Galatasaray lider Fenerbahçe'nin altında maç fazlasıyla 2. sıraya yerleşti. Beşiktaş ise 22 puanla 4. sıraya geriledi.

Mauro Icardi derbide resital yaptı! Galatasaray, Beşiktaş'a şans tanımadı
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SON DAKİKA: Galatasaray, sahasında Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti - Son Dakika
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