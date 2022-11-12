Galatasaray'dan Başakşehir'e tarihi fark! 7-0'lık galibiyetle Dünya Kupası arasına moralli girdiler

Başakşehir ile Galatasaray, Süper Lig'in 14. haftasında Fatih Terim Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi sarı-kırmızılılar 7-0 kazandı.
Karşılaşmaya oldukça etkili başlayan Galatasaray, 14. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun golüyle perdeyi açtı. Sarı-kırmızılılarda 45. dakikada Icardi penaltıdan skoru artırırken, 45+4. dakikada Ndayishimiye kendi kalesine attığı gol ile farkı 3'e çıkardı ve Galatasaray soyunma odasına 3-0 önde gitti.
İkinci yarıda da vites düşürmeyen Galatasaray, 59. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun golüyle skoru 4-0'a getirdi. Mücadelede Galatasaray, 65. dakikada Mertens, 85. dakikada Kerem Aktürkoğlu ve 88. dakikada Abdülkerim Bardakcı'nın golleriyle farkı 7'ye çıkardı.
Bu sonuçla Galatasaray puanını 27'ye yükseltti. Başakşehir'i 7 golle geçen sarı-kırmızılılar, lider Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 2'ye düşürdü.
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