Galatasaray'dan Başakşehir'e tarihi fark! 7-0'lık galibiyetle Dünya Kupası arasına moralli girdiler - Son Dakika
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Galatasaray'dan Başakşehir'e tarihi fark! 7-0'lık galibiyetle Dünya Kupası arasına moralli girdiler

12.11.2022 22:07

Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray, deplasmanda Başakşehir'i gol yağmuruna tuttu: 7-0. Sarı kırmızılılarda Mauro Icardi, 1 gol 1 asist, Kerem Aktürkoğlu ise 3 gol ile maçın yıldızı oldu. Bu sonuçla sarı-kırmızılılar, lider Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 2'ye indirdi.

Başakşehir ile Galatasaray, Süper Lig'in 14. haftasında Fatih Terim Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi sarı-kırmızılılar 7-0 kazandı.

GALATASARAY FİŞİ İLK YARIDA ÇEKTİ

Karşılaşmaya oldukça etkili başlayan Galatasaray, 14. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun golüyle perdeyi açtı. Sarı-kırmızılılarda 45. dakikada Icardi penaltıdan skoru artırırken, 45+4. dakikada Ndayishimiye kendi kalesine attığı gol ile farkı 3'e çıkardı ve Galatasaray soyunma odasına 3-0 önde gitti.

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SON SÖZÜ ABDÜLKERİM SÖYLEDİ

İkinci yarıda da vites düşürmeyen Galatasaray, 59. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun golüyle skoru 4-0'a getirdi. Mücadelede Galatasaray, 65. dakikada Mertens, 85. dakikada Kerem Aktürkoğlu ve 88. dakikada Abdülkerim Bardakcı'nın golleriyle farkı 7'ye çıkardı.

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FENERBAHÇE İLE FARK ERİDİ

Bu sonuçla Galatasaray puanını 27'ye yükseltti. Başakşehir'i 7 golle geçen sarı-kırmızılılar, lider Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 2'ye düşürdü.

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Son Dakika Spor Galatasaray'dan Başakşehir'e tarihi fark! 7-0'lık galibiyetle Dünya Kupası arasına moralli girdiler - Son Dakika


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SON DAKİKA: Galatasaray'dan Başakşehir'e tarihi fark! 7-0'lık galibiyetle Dünya Kupası arasına moralli girdiler - Son Dakika
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