Başakşehirli Mahmut Tekdemir'in eşinden Galatasaray hezimeti sonrası olay paylaşım: Sizi o sahaya gömeriz - Son Dakika
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Başakşehirli Mahmut Tekdemir'in eşinden Galatasaray hezimeti sonrası olay paylaşım: Sizi o sahaya gömeriz

13.11.2022 09:09

Galatasaray'ın konuk olduğu Başakşehir'i 7-0 yendiği karşılaşma sonrası ev sahibi ekibin kaptanı Mahmut Tekdemir'in eşi Eda Tekdemir, sosyal medya hesabından yayınladığı videoda, "Bir şey demiyorum. 7'yle siz sevinin. Tabii biz sizin için çok büyük bir rakibiz ama keser döner, sap döner. Biz sizi o sahaya gömeriz. Bu saatten sonra benim de tek rakibim Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ya da Sivasspor" ifadelerini kullandı.

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir'i 7-0 yenen Galatasaray, FIFA Dünya Kupası için verilen araya ikinci sırada girdi. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılan maçın ilk yarısında oyunu kontrolünde tutan sarı-kırmızılılar, 14. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun attığı golle öne geçti. Etkili ataklar gerçekleştiren konuk takım, 45. dakikada Mauro Icardi'nin penaltıdan, 45+4. dakikada ise Youssuf Ndayishimiye'nin kendi kalesine golle ilk yarıyı 3-0 önde tamamladı.

GALATASARAY PUANINI 27'E ÇIKARDI

Gollerine ikinci yarıda da devam eden Galatasaray, 59. dakikada Kerem, 65. dakikada ise Dries Mertens'in ayağından bulduğu gollerle 5 farklı üstünlük yakaladı. Kerem'in 85, Abdülkerim Bardakcı'nın ise 88. dakikadaki golleriyle 2 gol daha atan konuk takım, sahadan 7-0 galip ayrıldı. Bu sonuçla Galatasaray, ligde üst üste 3, toplamda da 8. galibiyetini aldı. Üç de beraberliği bulunan sarı-kırmızılı ekip, puanını 27'e çıkardı.

MAHMUT TEKDEMİR'İN EŞİNDEN OLAY PAYLAŞIM

Galatasaray tarihi bir galibiyete imza atarken, maç sonrasında yayınlanan bir video ise büyük tartışma yarattı. Başakşehirli Mahmut Tekdemir'in eşi Eda Tekdemir sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Bir şey demiyorum. 7'yle siz sevinin. Tabii biz sizin için çok büyük bir rakibiz ama keser döner, sap döner. Biz sizi o sahaya gömeriz...Bu saatten sonra benim de tek rakibim Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ya da Sivasspor" ifadelerini kullandı.

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Son Dakika Spor Başakşehirli Mahmut Tekdemir'in eşinden Galatasaray hezimeti sonrası olay paylaşım: Sizi o sahaya gömeriz - Son Dakika


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