Sivasspor-Galatasaray maçında yaşananlar sonrası canlı yayında Müge Anlı'ya olay çağrı: Bu gol neden iptal edildi, bunu bulmasını istiyoruz - Son Dakika
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Sivasspor-Galatasaray maçında yaşananlar sonrası canlı yayında Müge Anlı'ya olay çağrı: Bu gol neden iptal edildi, bunu bulmasını istiyoruz

02.01.2023 16:05

Süper Lig'in 16. haftasında oynanan Sivasspor-Galatasaray maçında ev sahibi ekibin attığı golün iptal edilmesine yönelik tepkiler sürüyor. Sivas'ta bir spor programı yapımcısı, karanlık stüdyoda başladığı yayında Müge Anlı'dan yardım isteyerek verilen karara isyan etti. Anlı'ya seslenen yapımcı, "Emniyetin bile açıklamakta güçlük çektiği olayları aydınlığa kavuşturuyor. Tek çare olarak tüm Sivaslılar olarak Müge Anlı'dan bu esrarengiz olayın neden iptal edildiğini bulmasını istiyoruz" dedi.

Spor Toto Süper Lig 16. haftasında Galatasaray'ı konuk eden Sivas spor, 52. dakikada Fredrik Ulvestad ile gol buldu. Maçın hakemi Erkan Özdamar oyunu durdurarak yaptığı VAR incelemesi sonrası golü iptal etti. Ancak golün neden iptal edildiği belirtilmedi. Yaşanan durum, futbol kamuoyu tarafından tepkiyle karşılandı.

STÜDYOYU KARARTTILAR

Sivaslı spor programı yapımcısı Abdullah Yiğit, Vizyon58 TV ekranlarından ilginç bir protestoya imza attı. Yiğit her hafta düzenli olarak gerçekleştirdiği programının açılışını karanlık stüdyoya yaptı. Yiğit karanlıktaki programına, "Bugün stüdyomuz karanlık ama Türk futbolu kadar karanlık değil. Biz stüdyomuzu Türk futbolunun aydınlığı için kararttık. Biz bu stüdyoyu Türk futboluna aydınlığın gelmesi için kararttık. Biz bu stüdyoyu daha şeffaf bir Türk futbolu için kararttık. Dört gün önce Sivas'ta Türk futbol tarihinde belki de bir ilk yaşandı. Sivasspor'un attığı gol iptal edildi ve buna bir gerekçe gösterilemedi. Dört gündür Türk spor kamuoyu bu sorunun cevabını arıyor. Sivasspor'un golü neden iptal edildi? Hiç kimse buna bir cevap bulamıyor. Stüdyomuzdaki karanlık Türk futbolu kadar karanlık değildir" sözleriyle başladı.

Türk televizyonları bunu da gördü! İptal edilen gol için ekranı karartıp Müge Anlı'dan yardım istedi

MÜGE ANLI'DAN DESTEK İSTEDİLER

Yiğit ayrıca programında Müge Anlı'ya seslenerek, golün neden iptal edildiğinin bulunması için yardım istedi. Anlı'ya seslenen Yiğit, "Biz Vizyon58 televizyonu olarak, Sivaslılar olarak buradan program yapımcısı Müge Anlı'ya bir çağrıda bulunmak istiyoruz. Bu gol neden iptal edildi bunun bulunmasını istiyoruz. Çünkü kendisi bugüne kadar birçok faili meçhulü ortaya çıkarttı. Bu yönüyle isim yaptı, bu yönüyle biliniyor. Zaman zaman emniyetin bile açıklamakta güçlük çektiği olayları aydınlığa kavuşturuyor. Tek çare olarak tüm Sivaslılar olarak Müge Anlı'dan bu esrarengiz olayın, nizami bu golün neden iptal edildiği bulmasını istiyoruz, rica ediyoruz" dedi.

Türk televizyonları bunu da gördü! İptal edilen gol için ekranı karartıp Müge Anlı'dan yardım istedi

GÖNDERME YAPARAK TÜRKÜ OKUDULAR

Spor programındaki tepkiler bunlarla da bitmedi. Yiğit programında bölgenin sevilen aşıklarından Aşık Kaptani'yi konuk etti. Kaptani programda sazının teline vurup, "Futbolumuzu katleden hakemlerden davacıyız" isimli türküsünü okudu.

Türk televizyonları bunu da gördü! İptal edilen gol için ekranı karartıp Müge Anlı'dan yardım istedi
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Galatasaray, Müge Anlı, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sivasspor-Galatasaray maçında yaşananlar sonrası canlı yayında Müge Anlı'ya olay çağrı: Bu gol neden iptal edildi, bunu bulmasını istiyoruz - Son Dakika


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