Kayserispor 9. sıraya yükseldi - Son Dakika
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Kayserispor 9. sıraya yükseldi

30.08.2022 08:32
Kayserispor 9. sıraya yükseldi

Süper Lig'in 4. haftasını galibiyetle noktalayan Yukatel Kayserispor, puan tablosunda 9. sırada yer aldı.

Süper Lig'in 4. haftasını galibiyetle noktalayan Yukatel Kayserispor, puan tablosunda 9. sırada yer aldı.

Süper Lig'in 4. haftasını Giresunspor galibiyeti ile noktalayan Yukatel Kayserispor, puan tablosunda 9. sıraya çıktı. Ligin 4. haftasında evinde Giresunspor'u 3-0 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdıran sarı kırmızılılar 12. basamaktan 9. basamağa yükseldi.

Sahasında Sivasspor'u 3-1 yenerek 10 puana erişen Beşiktaş, aynı puana sahip Gaziantep'in hemen önünde averajla liderlik koltuğunda yer alırken, Adana Demirspor üçüncü, Konyaspor ise 4. sırada bulundu.

Kayserispor'un 6 puanla 9. sırada yer aldığı haftada ise Hatayspor, haftayı da puanla tanışamadan son sırada noktaladı. - KAYSERİ

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Kaynak: İHA

Giresunspor, Kayserispor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kayserispor 9. sıraya yükseldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kayserispor 9. sıraya yükseldi - Son Dakika
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