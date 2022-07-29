Trabzonspor, Süper kupa mücadelesi için İstanbul'a gitti

Geçtiğimiz sezonun Spor Toto Süper Lig şampiyonu Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası 'nı kazanan Demir Grup Sivasspor ile yarın Süper Kupa finalinde karşılaşacak. Bordo mavililer, bugün yaptığı taktik antrenmanıyla zorlu mücadelenin hazırlıklarını tamamladı. Trabzonspor kafilesi, yarın İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu 'nda saat 20.45'te oynanacak mücadeleye gitmek üzere saat 15.30'da Trabzon Havalimanı'na geldi. Coşkulu taraftar grubunun tezahüratıyla VIP salonuna geçen oyuncular saat 16.00'da özel uçakla İstanbul'a hareket etti.

Kaynak: DHA

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