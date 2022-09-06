Jorge Jesus'un Okan Buruk'u görmezden geldiği görüntüler sosyal medyayı salladı! Gerçek daha sonra anlaşıldı

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Süper Lig'den 9 takımın başkan, futbolcu ve teknik adamları hep birlikte TFF'nin Riva'daki tesislerine giderek, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ve yöneticilere yapılan saldırı nedeniyle geçmiş olsun dileklerini iletti. Futbol ailesinin buluşmasında Jorge Jesus ile Okan Buruk arasında ilginç anlar yaşandı.

JORGE JESUS, OKAN BURUK'U GÖRMEDİ

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, toplu fotoğraf çekimi için salona girdiği sırada kendisine selam vermek isteyen Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'u görmedi. İkilinin kameralara yansıyan o anları sosyal medyada da çok konuşuldu. Portekizli hocanın daha sonra fark ettiği Okan Buruk'a selam verdiği belirtildi.