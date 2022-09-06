Jorge Jesus'un Okan Buruk'u görmezden geldiği görüntüler sosyal medyayı salladı! Gerçek daha sonra anlaşıldı - Son Dakika
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Jorge Jesus'un Okan Buruk'u görmezden geldiği görüntüler sosyal medyayı salladı! Gerçek daha sonra anlaşıldı

06.09.2022 17:35

Silahlı saldırı nedeniyle geçmiş olsun dileklerini iletmek için Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) Riva'daki tesislerine giden Süper Lig kulüplerinin başkanları, futbolcuları ve teknik direktörlerinin toplu fotoğraf çektireceği sırada Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un kendisine selam vermek isteyen Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'u görmezden gelmesi sosyal medyada olay oldu. Portekizli hocanın ilk başta fark etmediği Buruk'u daha sonra görerek selam verdiği öğrenildi.

Süper Lig'den 9 takımın başkan, futbolcu ve teknik adamları hep birlikte TFF'nin Riva'daki tesislerine giderek, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ve yöneticilere yapılan saldırı nedeniyle geçmiş olsun dileklerini iletti. Futbol ailesinin buluşmasında Jorge Jesus ile Okan Buruk arasında ilginç anlar yaşandı.

JORGE JESUS, OKAN BURUK'U GÖRMEDİ

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, toplu fotoğraf çekimi için salona girdiği sırada kendisine selam vermek isteyen Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'u görmedi. İkilinin kameralara yansıyan o anları sosyal medyada da çok konuşuldu. Portekizli hocanın daha sonra fark ettiği Okan Buruk'a selam verdiği belirtildi.

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Her şey canlı yayına yansıdı! Jorge Jesus'tan Okan Buruk'a ortalığı ayağa kaldıran hareket
Her şey canlı yayına yansıdı! Jorge Jesus'tan Okan Buruk'a ortalığı ayağa kaldıran hareket
Her şey canlı yayına yansıdı! Jorge Jesus'tan Okan Buruk'a ortalığı ayağa kaldıran hareket
Her şey canlı yayına yansıdı! Jorge Jesus'tan Okan Buruk'a ortalığı ayağa kaldıran hareket
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Son Dakika Spor Jorge Jesus'un Okan Buruk'u görmezden geldiği görüntüler sosyal medyayı salladı! Gerçek daha sonra anlaşıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Jorge Jesus'un Okan Buruk'u görmezden geldiği görüntüler sosyal medyayı salladı! Gerçek daha sonra anlaşıldı - Son Dakika
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