Süper Lig ve Gazi Koşusu Günlük Gelişmeleri

SÜPER LİG

Süper Lig ekipleri 2026-2027 sezonu öncesi transfer çalışmalarını sürdürüyor.

FENERBAHÇE

-Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını Topuk Yaylası Tesisleri'nde sürdürüyor.

BEŞİKTAŞ

15.00 Siyah-beyazlı kulüp 2026/27 sezonu futbol takımları forma lansmanı gerçekleştirecek.

17.30 Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına Nevzat Demir Tesisleri'nde devam edecek.

DÜNYA KUPASI

-Son 32 Turu

20.00 Brezilya - Japonya

23.30 Almanya - Paraguay

BASKETBOL

Türkiye Basketbol Federasyonu

14.00 Türkiye Basketbol Federasyonu Kütüphanesi Açılış Töreni, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, FIBA Başkanı Sayın Şeyh Saud Ali Al Thani ve Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Sayın Hidayet Türkoğlu'nun katılımıyla gerçekleştirilecek.

GAZİ KOŞU

-Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına 100 yıldır kesintisiz olarak gerçekleştirilen Gazi Koşusu'nu Halis Karataş'ın jokeyliğini yaptığı Bay Nalçakan kazandı. Gazi Koşusu için Veliefendi Hipodromu'na gelen çok sayıda ünlü isim, tarihi yarışı Hipodrom.com locasından izledi.